Una madre dejó solo a su bebé de 7 meses en una casa de Misiones: la tía lo denunció y la Policía lo rescató

El bebé estaba solo dentro de la casa. (Foto: gentileza Misiones cuatro).

Qué resolvieron las autoridades

Luego de la intervención, la Dirección de Niñez y Adolescencia dispuso de manera preventiva que el bebé quedara al cuidado de su tía, mientras se avanzaba en la investigación para esclarecer las circunstancias en las que el menor fue dejado solo.

En paralelo, se realizó una denuncia por Violencia Familiar por Tercero, y tomó intervención el Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar de Apóstoles, que quedó a cargo de las actuaciones judiciales.

El caso quedó bajo seguimiento de las autoridades competentes para garantizar la protección del niño y determinar las responsabilidades correspondientes.