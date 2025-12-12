Una madre dejó solo a su bebé de 7 meses en una casa de Misiones: la tía lo denunció y la Policía lo rescató

Un llamado de alerta movilizó este viernes por la mañana a la Policía de Misiones tras conocerse una situación que generó conmoción en la localidad de Apóstoles. Un bebé de apenas siete meses había quedado solo dentro de una vivienda.
Al llegar al domicilio, los agentes se entrevistaron con Rosana, una joven de 25 años, quien explicó que su hermana se había retirado del lugar dejando solo a su hijo.
La Policía de Misiones rescató a un bebé que se había quedado solo en una casa. (Foto: gentileza El Territorio).
El hecho ocurrió cerca de las 10 de la mañana, cuando efectivos de la Comisaría Tercera de la Unidad Regional VII, junto a personal de la Comisaría de la Mujer, se presentaron en una casa ubicada en la intersección de las calles Chaco y Rivadavia, luego de recibir la denuncia.
Al llegar al domicilio, los agentes se entrevistaron con Rosana, una joven de 25 años, quien explicó que su hermana se había retirado del lugar dejando solo a su hijo, un bebé de siete meses. La información fue confirmada por medios locales.
Tras ingresar a la vivienda, los efectivos encontraron al bebé durmiendo solo en una de las habitaciones. De inmediato, las agentes de la Comisaría de la Mujer procedieron a resguardarlo y garantizar su integridad, siguiendo los protocolos establecidos para estos casos.
Luego de la intervención, la Dirección de Niñez y Adolescencia dispuso de manera preventiva que el bebé quedara al cuidado de su tía, mientras se avanzaba en la investigación para esclarecer las circunstancias en las que el menor fue dejado solo.
En paralelo, se realizó una denuncia por Violencia Familiar por Tercero, y tomó intervención el Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar de Apóstoles, que quedó a cargo de las actuaciones judiciales.
El caso quedó bajo seguimiento de las autoridades competentes para garantizar la protección del niño y determinar las responsabilidades correspondientes.