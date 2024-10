Denuncian a un joven de 15 años por vender imágenes de sus compañeras desnudas creadas con IA

Según dijeron los familiares de las jóvenes perjudicadas, el alumno usaba la plataforma Discord, donde tenía un grupo que luego derivaba en un chat privado. Allí, difundía fotos y videos de sus compañeras y otras chicas, imágenes falsas que habían sido creadas o manipuladas mediante IA para “desnudarlas”.

Según la denuncia, el grupo alcanzó más de 8000 miembros, tanto menores como adultos.

Hay 22 chicas afectadas por las difusión de imágenes sexuales falsas

La madre de una de las 22 chicas afectadas por la difusión de estas imágenes indicó que al principio las fotos y videos fueron compartidos de forma gratuita y luego el joven acusado empezó a cobrar por ellas.

Según contó Florencia en diálogo con un móvil de TN, a los meses de que esto comenzara a suceder, un compañero de curso se enteró y compró una carpeta con imágenes para luego contarle a sus compañeras y presentar todo en la Justicia.

"Mi hija no tiene ganas de venir al colegio, tiene vergüenza, vamos a tener que cambiarla de colegio y es injusto que una chica se tenga que ir cuando no hizo nada", expresó la madre.

Otro de los padres, Igor, reveló que su hija de 16 años está en proceso de adopción y esta situación le generó problemas psicológicos.

instituto agustiniano san martin.JPG El colegio donde asistían el joven denunciado y las estudiantes perjudicadas por la difusión de imágenes falsas.

Los padres denuncian falta de respuesta del colegio

Los padres y madres denunciaron que la institución escolar no tomó medidas concretas para sancionar al estudiante. Según dijo una madre, el colegio argumentó que no pueden intervenir porque el hecho ocurre en un ámbito “privado”.

Mientras tanto, el alumno sigue asistiendo a clases, bajo la custodia de un preceptor, ya que otros estudiantes intentaron agredirlo tras conocerse lo ocurrido. “Ya le quisieron pegar varias veces, pero lo protegen porque no pueden echarlo”, detalló.

Ellos, sin embargo, exigen una respuesta más firme por parte de las autoridades. “Pedimos que al menos no se acerque más a las chicas, pero nadie nos garantiza que esto no vuelva a pasar. Hasta ahora, no hicieron nada al respecto”, cerró la madre.

Allanaron la casa del joven tras la denuncia en la Justicia

Tras la denuncia, se inició una causa que recayó en la Fiscalía de Responsabilidad Penal juvenil de San Martín. La fiscal ordenó un allanamiento en la casa del acusado, donde se secuestró la computadora del chico y se identificó la IP desde donde comercializaba las imágenes.

Interviene en la causa la fiscal Verónica Novoa, del Fuero Penal Juvenil del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, y la Comisaría de San Martín. La denuncia fue presentada por un grupo de 6 padres.

La Justicia adelantó que citarán a los padres del menor, así como también a las autoridades del colegio. También pidieron auditar la billetera virtual donde recibía los cobros para conocer la identidad de los consumidores.

Según se pudo saber, el sitio donde comercializaba las fotos de sus compañeras tiene ya 5.000 seguidores.

Por su parte, los padres del joven denunciado dicen que le robaron el celular. Sin embargo, la Policía se llevó en el allanamiento varias maquinas "muy importantes y caras", informaron.

Los padres del joven también están siendo investigados y desde la Justicia creen que hay un trabajo logístico importante detrás de la venta de estas imágenes, que incluye producción, distribución y comercialización.