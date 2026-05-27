En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Tragedia
Bariloche
TRISTEZA

El trágico final de Ana Lía Corte: una desaparición, un barranco y la última pista con vida

La mujer de 52 años era buscada desde el pasado 8 de mayo en Bariloche. Sus restos fueron hallados en un barranco de la zona sur de la ciudad tras un llamado al 911 y ahora la Justicia intenta determinar cómo murió.

Banner Seguinos en google DESK
El trágico final de Ana Lía Corte en Bariloche.

El trágico final de Ana Lía Corte en Bariloche.
Leé también Intensa búsqueda de Analía Corte: qué se sabe de la mujer desaparecida
Intensa búsqueda en Bariloche por Analía Corte: qué se sabe de la mujer desaparecida

El triste hallazgo ocurrió durante la tarde en un sector de difícil acceso ubicado en la zona de La Barda, cerca del Cementerio Municipal, y desató un amplio operativo policial y judicial que se extendió hasta entrada la noche.

La confirmación de la identidad llegó horas después, cuando allegados de la víctima fueron convocados al lugar por la fiscal Betiana Cendón, quien encabeza la investigación junto al Ministerio Público Fiscal de Río Negro.

La desaparición de Ana Lía Corte había mantenido en vilo a vecinos, familiares y fuerzas de seguridad durante 19 días.

El hallazgo que cambió la investigación

Desaparición Ana Lía Corte
Conmoci&oacute;n en Bariloche por el hallazgo del cuerpo de Ana L&iacute;a Corte.

Conmoción en Bariloche por el hallazgo del cuerpo de Ana Lía Corte.

Todo comenzó con un llamado al 911 realizado por vecinos de la zona, quienes alertaron sobre la presencia de restos humanos en un barranco ubicado en las inmediaciones de las calles Clemente Onelli y Arrayanes. La denuncia activó inmediatamente un importante despliegue policial en el sector.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 28, Policía Científica, Criminalística, la Brigada de Investigaciones, el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) y bomberos voluntarios, que debieron utilizar iluminación artificial debido a la complejidad del terreno y a la falta de luz natural.

De manera extraoficial, trascendió que el operativo comenzó luego de que se encontrara una mano con un anillo colocado, aunque esa información todavía no fue confirmada oficialmente por las autoridades judiciales.

Con el correr de las horas, los investigadores hallaron otros restos humanos en las cercanías, lo que terminó reforzando la principal hipótesis: que se trataba de Ana Lía Corte.

Finalmente, familiares y amigos de la mujer confirmaron públicamente la noticia durante la noche del martes. “Volá alto prima, donde estás ya no hay padecimientos”, escribió una de sus familiares en redes sociales junto a una foto familiar.

Quién era Ana Lía Corte

Ana Lía Corte tenía 52 años y había sido vista por última vez el pasado 8 de mayo en el barrio Melipal, en Bariloche. Desde entonces, se había desplegado una intensa búsqueda encabezada por la Policía de Río Negro y el Ministerio Público Fiscal, que incluyó rastrillajes en múltiples sectores de la ciudad y zonas aledañas.

Durante casi tres semanas, las autoridades trabajaron sobre distintas hipótesis y realizaron operativos en áreas boscosas del Cerro Otto, estructuras abandonadas, el arroyo Ñireco y las costas de los lagos Nahuel Huapi y Moreno. Sin embargo, ninguno de esos procedimientos había logrado encontrar rastros concretos de la mujer.

La última pista: un viaje en colectivo

La principal línea de investigación surgió a partir del análisis de cámaras de seguridad del transporte público. Las imágenes permitieron reconstruir parte de los movimientos de Ana Lía antes de desaparecer. Según los registros, la mujer se había subido a un colectivo de la línea 51 de Mi Bus y descendido posteriormente en la intersección de las calles Tiscornia y Onelli, en pleno centro de Bariloche.

En ese último registro con vida, Ana Lía vestía un gorro de lana, una campera, pantalón ancho y llevaba una mochila. A partir de esa información, los investigadores concentraron gran parte de los rastrillajes en la zona de la barda del Ñireco y sectores próximos al arroyo.

Paradójicamente, el lugar donde finalmente fueron encontrados los restos ya había sido inspeccionado anteriormente durante los operativos de búsqueda.

Familiares, amigos y vecinos impulsaron campañas de difusión para intentar obtener datos sobre su paradero y participaron activamente de distintos rastrillajes realizados durante las últimas semanas.

La autopsia será clave

Tras el hallazgo, el Ministerio Público Fiscal ordenó el traslado de los restos a la morgue del hospital zonal de Bariloche. Allí, el Cuerpo Médico Forense realizará este miércoles la autopsia correspondiente y distintos estudios genéticos que permitirán confirmar científicamente la identidad y determinar la causa de muerte. Los análisis serán realizados por el Laboratorio de Genética Forense del Ministerio Público Fiscal.

Los investigadores buscan establecer ahora cómo murió Ana Lía Corte, cuánto tiempo llevaba en el lugar y de qué manera los restos terminaron en el barranco donde fueron encontrados.

Por el momento, las autoridades mantienen hermetismo sobre las principales hipótesis de la causa. Las fiscales Betiana Cendón y María Sofía Ocampo quedaron a cargo de las actuaciones judiciales y coordinan el trabajo pericial sobre los restos y la escena del hallazgo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Tragedia Bariloche
Notas relacionadas
Tragedia en Miramar: quién era el jubilado que murió decapitado tras chocar contra un tractor
"Pequeño J" volvió a declarar, pidió perdón y brindó detalles clave sobre lo que hizo la noche del triple crimen
Horror en la Panamericana: un juego entre chicos terminó con la dramática muerte de un nene de 9 años

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar