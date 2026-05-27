"Sos mía o de nadie": su ex tenía perimetral y se colgó del auto mientras le gritaba desquiciado

También se oyen los gritos de terror de las jóvenes dentro del auto. “¡Pará, pará!”, repetían entre llantos y desesperación mientras intentaban escapar de la situación.

Según trascendió, el hombre ya había sido denunciado anteriormente y tenía prohibido acercarse a la víctima. Sin embargo, volvió a hostigarla y protagonizó la violenta persecución en plena vía pública.

Durante la secuencia, el agresor se colgó del vehículo mientras le gritaba: “Sos mía o de nadie”, en una escena que generó conmoción entre vecinos y usuarios en redes sociales tras viralizarse el video.

La causa quedó bajo investigación judicial y se espera que la Justicia avance con nuevas medidas tras el incumplimiento de la perimetral y la gravedad de las amenazas.

Otro caso: una joven se tiró de un auto en movimiento para escapar de su ex y se salvó de milagro

Otro grave episodio de violencia de género se dio en La Plata donde una mujer denunció que su expareja la retuvo, la agredió y la amenazó con un arma mientras la llevaba en un auto en movimiento entre La Plata, Berisso y Ensenada, hasta que finalmente pudo arrojarse del auto en movimiento 3 y 520.

La mujer relató a las autoridades que se encontraba junto a un hombre con el que inició una nueva relación cuando advirtió que un vehículo los venía siguiendo desde hacía varios minutos. Poco después de ese segundo auto descendió su expareja, de 33 años, quien inició una discusión con el acompañante de la mujer y luego la habría empujado para quitarle las llaves del vehículo que utiliza para trabajar como conductora de una aplicación de viajes.

Tras apoderarse del rodado, el acusado habría obligado a la víctima a subir a su vehículo. Según la denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Ensenada, ya con ambos dentro del auto, el hombre trabó las puertas y comenzó a conducir a gran velocidad. En ese trayecto la mujer aseguró haber sido golpeada y agredida verbalmente y aunque intentó comunicarse con el 911, el acusado le arrebató el teléfono para impedir que pidiera auxilio.

La denunciante aseguró además que el hombre habría exhibido un arma de fuego de pequeño calibre para intimidarla, lo que aumentó su miedo y desesperación, por lo que finalmente aprovechó un descuido de su agresor y se arrojó del vehículo en movimiento en un momento en que este había reducido la marcha. Herida y en estado de shock, la mujer caminó hasta la vivienda de un familiar y desde allí dio aviso a las autoridades.