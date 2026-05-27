Leonardo Sbaraglia protagoniza "Amarga Navidad", la nueva película de Pedro Almodóvar

De qué trata "Amarga Navidad", la nueva película de Pedro Almodóvar

Amarga Navidad narra la alternancia de dos historias, una protagonizada por Elsa (Bárbara Lennie), directora de publicidad, en 2004, durante el largo puente de la Constitución de diciembre. La segunda ocurre en 2025, la protagoniza Raúl (Leonardo Sbaraglia), un guionista y director que está escribiendo un guion que pronto descubriremos que es la historia de Elsa, su novio Bonifacio (Patrick Criado) y sus amigas Patricia (Victoria Luengo) y Natalia (Milena Smit).

Mezclada con ficción, Elsa, de algún modo, es el alter ego de Raúl, que recurre a la autoficción como solución a una larga temporada de sequía creativa. Mira dentro de sí, y no puede evitar mirar también a las personas que componen su universo más íntimo, su compañero (Quim Gutiérrez) y su ayudante (Aitana Sánchez -Gijón).

La película narra la estrecha relación entre realidad y ficción, entre la inspiración y la vida, planteando el debate sobre los límites de la autoficción.

Amarga Navidad 3 Foto: Gentileza Warner Bros. Pictures.

Leonardo Sbaraglia y otro paso clave en su carrera internacional

La participación de Leonardo Sbaraglia en Amarga Navidad representa otro momento importante dentro de su trayectoria internacional. El actor argentino logró consolidarse y ahora forma parte de una de las producciones más comentadas del cine europeo.

Su trabajo junto a Pedro Almodóvar, con quien había colaborado previamente en Dolor y gloria (2019), también generó enorme repercusión en Argentina y España. La expectativa creció todavía más después de las primeras reacciones surgidas en Cannes.

Durante el evento, Sbaraglia se mostró agradecido por el acompañamiento del público argentino y por la posibilidad de presentar la película en su ciudad. El actor vivió una noche atravesada por el reconocimiento y el afecto de colegas, amigos y familiares.

Con el estreno ya confirmado para este jueves 28 de mayo, Amarga Navidad buscará conquistar ahora al público argentino luego de su exitoso recorrido internacional.

Amarga Navidad 4 Foto: Gentileza Warner Bros. Pictures.

Sbaraglia presentó "Amarga Navidad" en Buenos Aires

La avant premiere de Amarga Navidad se convirtió en uno de los eventos culturales más destacados de la semana en Buenos Aires. Invitados especiales, artistas y personalidades vinculadas al cine acompañaron el lanzamiento de la nueva película de Almodóvar.

Las cámaras apuntaron de inmediato hacia Leonardo Sbaraglia. El actor compartió varios momentos con invitados y posó junto a distintas figuras que se acercaron especialmente para apoyarlo en esta nueva etapa internacional de su carrera.

Lorenza Vega, Silvia Pérez, Fabian Medina Flores, Agustin Sullivan, Julia Zenko, Carolina Kopellioff, Roberto Vallejos y Panni Margot son algunos de los artistas que pasaron por la alfombra roja.

El estreno local de la película también confirmó el enorme interés que existe alrededor del nuevo trabajo de Pedro Almodóvar, uno de los directores más influyentes del cine contemporáneo. Su regreso volvió a despertar atención internacional y posicionó a Amarga Navidad entre las películas más esperadas de la temporada.

Amarga Navidad 5 Foto: Gentileza Warner Bros. Pictures.

De Cannes a los cines de Argentina: el fenómeno de "Amarga Navidad"

Antes de desembarcar en Argentina, Amarga Navidad tuvo un paso muy celebrado por el Festival de Cannes. Allí, la película recibió elogios tanto de la crítica especializada como del público que asistió a las funciones oficiales.

La recepción internacional alimentó todavía más la expectativa alrededor del film y consolidó el interés por la nueva propuesta cinematográfica de Almodóvar. El director español volvió a apostar por una historia atravesada por las emociones, las contradicciones humanas y los vínculos complejos entre la realidad y la ficción.

El elenco principal de "Amarga Navidad" con Leo Sbaraglia

Bárbara Lennie

Leonardo Sbaraglia

Aitana Sánchez-Gijón

Victoria Luengo

Patrick Criado

Milena Smit

Quim Gutiérrez

Rossy de Palma

Carmen Machi

Gloria Muñoz

Tráiler oficial de "Amarga Navidad"