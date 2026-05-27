Tessie, la ex de Brian Sarmiento, hizo una triste revelación sobre la hija que tuvieron juntos

Luego, Tessie Poza contó que cuando se separan, el futbolista vuelve con la ex y luego de un año reapareció para pedirle un ADN y que debió batallar para conseguir que le diera el apellido.
"Cuando me deja, vuelve con la madre de sus hijas, a mi me bloquea de todos lados y al año me pide un ADN y a partir de ahí empiezan las idas y vueltas. Según él lo presionaron para hacerlo y no había dudas: la nena cuando nació era igual a él y dio 99,98 por ciento que es la hija. Yo luché para que le de al tiempo el apellido porque no se lo quería dar", comentó la mujer.
En tanto, cuestionó una observación que hizo Eliana Guercio al aire al referirse del tema de Brian Sarmiento y sus hijas: "Me sorprendió con la naturaleza y firmeza con la que ella asegura algo que no tiene idea realmente. Cuando uno va a trabajar se tiene que informar al menos antes de hablar. No me pareció ni una defensa hacia él, fue como atacar a otra mujer, me pareció horrible", concluyó.
Brian Sarmiento se quebró al hablar de sus hijas en Gran Hermano
Brian Sarmiento se quebró en la casa de Gran Hermano Generación Dorada a días de su reingreso en el reality en una profunda charla a solas con Yanina Zilli donde el ex futbolista lloró al referirse a la situación con sus hijas.
"Yo nunca entré en ese tema. Yo creo de todas maneras, Brian sos un luchador de muy chiquito, la peleaste, creo que por eso siempre digo que uno nace en un lugar y otro la lucha más y otro menos. Siento que vos desde chiquito la tuviste que pelear y tus hijas son chicas y tenés toda una vida por delante para disfrutarlas", le dijo la ex vedette.
A lo que Brian Sarmiento reconoció visiblemente afectado por la distancia con sus hijas: "Yo quiero que sepan que todo lo que hago y me banco es para estar cerca de ellas, por eso también uno necesita estar acá. Lo único que quiero es poder ganar este juego para cerrar ese tema".
"Lamentablemente no tengo lo que me piden y lo estoy trabajando y llegando a un acuerdo. Se pudo solucionar una gran parte", se sinceró el ex futbolista conmovido como nunca.