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Quién es el hombre que se colgó del auto de su ex y le gritó desquiciado "sos mía o de nadie"

La víctima había denunciado previamente al agresor y contaba con una restricción perimetral vigente. La persiguió por las calles de Tucumán. La Policía logró detenerlo.

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Quién es el hombre detenido que se colgó del auto mientras le gritaba a su exnovia desquiciado

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El dramático episodio quedó registrado en un video grabado por las propias víctimas. En el se puede escuchar a su expareja, Micaela Calderón, gritar desesperadamente: “¡Llamá a la Policía!”, mientras el agresor golpeaba el vehículo e intentaba detenerlo.

Según la denuncia, el detenido mantuvo una relación con Calderón cuando ella tenía 16 años, informó Noticias Tucumán. Estuvieron sin contacto durante años, pero el hombre reapareció hace aproximadamente dos años y comenzó a acosarla.

Al parecer, el joven conocía sus movimientos cotidianos, aparecía en los lugares que ella frecuentaba y la contactaba a través de perfiles falsos y distintos números de teléfono. Lo que al principio eran mensajes aislados se fue transformando en amenazas de muerte y episodios de violencia cada vez más frecuentes.

Nieva no tiene un oficio fijo y trabaja ocasionalmente como taxista con el vehículo de su padre.

La denuncia y la restricción ignorada

En febrero de este año, la joven radicó una denuncia formal. En ese momento, hubo allanamientos en los que se secuestraron celulares y el vehículo que utilizaba el acusado. La Justicia dictó una restricción de acercamiento, pero Nievas la habría incumplido en reiteradas oportunidades.

Tras la viralización del video, la Policía logró ubicar y detener a Nieva. Actualmente permanece alojado en una comisaría de Concepción mientras avanza la investigación sobre su responsabilidad en los reiterados hechos de violencia denunciados.

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