En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Mundial 2026
Brasil
PREOCUPACIÓN TOTAL

Alarma en Brasil: el preocupante parte médico de Neymar que ¿lo aleja del Mundial 2026?

La Selección de Brasil sufrió un durísimo golpe tras conocerse el diagnóstico definitivo de Neymar que arrastra un problema físico mucho más complejo de lo que se estimaba.

Banner Seguinos en google DESK
Alarma en Brasil: el preocupante parte médico de Neymar que ¿lo aleja del Mundial 2026?

A escasos días de que la pelota empiece a rodar en la gran cita internacional, la incertidumbre se apoderó de uno de los máximos candidatos al título. La Selección de Brasil recibió una mala noticia a pocos días del inicio del Mundial. Neymar padece una lesión muscular de grado 2 en la pantorrilla y estará fuera de las canchas entre dos y tres semanas, según confirmó este jueves el médico de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Rodrigo Lasmar.

Leé también El pacto secreto entre Ancelotti y Neymar: las estrictas condiciones para llevarlo al Mundial 2026
el pacto secreto entre ancelotti y neymar: las estrictas condiciones para llevarlo al mundial 2026
image

La gravedad de la situación encendió todas las alarmas en el cuerpo técnico, dado que el delantero del Santos se perderá los amistosos de preparación de la Verdeamarela y también corre riesgo su presencia en el partido debut de Brasil en la Copa del Mundo, obligando al plantel a delinear planes de emergencia.

Cómo se descubrió la verdadera lesión de Neymar con Brasil

El panorama médico del atacante dio un giro radical tras su arribo a la concentración del seleccionado nacional. “Neymar llegó ayer a Granja Comary y se sometió a todos los estudios médicos, incluida una resonancia magnética, que confirmó una lesión de grado 2 en la pantorrilla, no solo un edema”, explicó Lasmar desde Teresópolis antes de que comenzaran las conferencias de prensa de sus compañeros Casemiro y Weverton.

El diagnóstico definitivo de la CBF llamó poderosamente la atención en el ámbito deportivo porque contradijo el parte médico difundido previamente por Santos. Rodrigo Zogaib, médico del club que disputa la Copa Sudamericana, había asegurado con anterioridad que el futbolista solo presentaba un edema —una inflamación causada por acumulación de líquido— y que llegaría sin inconvenientes a la Copa del Mundo, afirmando incluso que estaría listo para comenzar los entrenamientos con Brasil desde el 27 de mayo.

Sin embargo, las autoridades de la confederación sospechaban que el inconveniente físico era superior y la CBF decidió profundizar los controles tras los estudios médicos de rutina realizados a los 23 futbolistas convocados. Por esa razón, Lasmar derivó al crack a una clínica de Teresópolis para efectuarle una resonancia magnética más exhaustiva. El resultado final modificó completamente el panorama del atacante, que ahora deberá afrontar un riguroso trabajo de recuperación fuera de las canchas.

Qué partidos se perderá Neymar por su lesión antes del Mundial

La planificación futbolística del seleccionado pentacampeón del mundo se vio alterada de forma inmediata de cara a los duelos preparatorios de las próximas semanas. Como consecuencia directa del tiempo estimado de baja, Neymar se perderá los amistosos de preparación frente a Panamá, este 31 de mayo en el Maracaná, y Egipto, el 6 de junio en Cleveland, Estados Unidos.

¿Llega Neymar a jugar el debut de Brasil en el Mundial 2026?

La gran incógnita que desvela a los aficionados brasileños está sujeta a la velocidad de su evolución clínica. Si se cumple el plazo más optimista de recuperación, el brasileño recién podría volver a estar disponible el 11 de junio, apenas dos días antes del debut mundialista de Brasil ante Marruecos, previsto para el 13 de junio.

Llegar con apenas 48 horas de alta médica condiciona severamente su titularidad para el estreno del Grupo, mientras que el cuerpo médico trabajará a contrarreloj con el objetivo de que pueda estar en óptimas condiciones para el segundo compromiso de la Verdeamarela, pautado para el 19 de junio frente a Haití.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Mundial 2026 Brasil
Notas relacionadas
Alerta máxima en Brasil: la lesión de Neymar que pone en riesgo su presencia en el Mundial 2026
Preocupación total: se confirmó la lesión de Neymar a un mes del Mundial
Mundial 2026: la sorprendente predicción del hombre que anticipó los campeones de las últimas ediciones

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar