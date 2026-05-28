Alarma en Brasil: el preocupante parte médico de Neymar que ¿lo aleja del Mundial 2026?

El diagnóstico definitivo de la CBF llamó poderosamente la atención en el ámbito deportivo porque contradijo el parte médico difundido previamente por Santos. Rodrigo Zogaib, médico del club que disputa la Copa Sudamericana, había asegurado con anterioridad que el futbolista solo presentaba un edema —una inflamación causada por acumulación de líquido— y que llegaría sin inconvenientes a la Copa del Mundo, afirmando incluso que estaría listo para comenzar los entrenamientos con Brasil desde el 27 de mayo.

Sin embargo, las autoridades de la confederación sospechaban que el inconveniente físico era superior y la CBF decidió profundizar los controles tras los estudios médicos de rutina realizados a los 23 futbolistas convocados. Por esa razón, Lasmar derivó al crack a una clínica de Teresópolis para efectuarle una resonancia magnética más exhaustiva. El resultado final modificó completamente el panorama del atacante, que ahora deberá afrontar un riguroso trabajo de recuperación fuera de las canchas.

Qué partidos se perderá Neymar por su lesión antes del Mundial

La planificación futbolística del seleccionado pentacampeón del mundo se vio alterada de forma inmediata de cara a los duelos preparatorios de las próximas semanas. Como consecuencia directa del tiempo estimado de baja, Neymar se perderá los amistosos de preparación frente a Panamá, este 31 de mayo en el Maracaná, y Egipto, el 6 de junio en Cleveland, Estados Unidos.

¿Llega Neymar a jugar el debut de Brasil en el Mundial 2026?

La gran incógnita que desvela a los aficionados brasileños está sujeta a la velocidad de su evolución clínica. Si se cumple el plazo más optimista de recuperación, el brasileño recién podría volver a estar disponible el 11 de junio, apenas dos días antes del debut mundialista de Brasil ante Marruecos, previsto para el 13 de junio.

Llegar con apenas 48 horas de alta médica condiciona severamente su titularidad para el estreno del Grupo, mientras que el cuerpo médico trabajará a contrarreloj con el objetivo de que pueda estar en óptimas condiciones para el segundo compromiso de la Verdeamarela, pautado para el 19 de junio frente a Haití.