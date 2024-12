Desenmascaran una millonaria estafa en una concesionaria frente al Monumental: más de 500 damnificados

La concesionaria, conocida por su fachada impecable y su ubicación privilegiada, inspiraba confianza en los compradores, quienes entregaban sus autos usados y firmaban documentos sin sospechar. A cambio, recibían promesas de entrega de vehículos que jamás se concretaron.

Uno de los casos más recientes y conmovedores es el de un anciano que pagó 9.800 dólares por un Volvo que nunca recibió. Como él, varias víctimas exigen justicia y la devolución de su dinero mientras las autoridades investigan la magnitud del fraude.

Estafa y fraude automotriz: el relato de uno de los damnificados con A24

Sergio, uno de los afectados, habló con A24 y detalló: "Si vos vas y haces una denuncia penal, ellos, ante el panorama, dicen que tenés que ir al juzgado comercial y civil. Tarda tres años el juicio, en ese tiempo, ya se fueron. Si vos vas solo, no podés demostrar la estafa. Entonces, tenés que juntar mucha gente y demostrar la metodología de la estafa".

"Yo en noviembre del año pasado encuentro por Mercado Libre una publicación de un auto que me interesaba. Era cero kilómetro. Fui hasta la agencia del Libertador”, agregó. "Me dicen el precio, yo tenía una Chery Tiggo modelo 2017. Yo pedía 10 mil dólares, ellos me bajaron solo un 15 por ciento el valor (...) Les entrego mi vehículo y en dos pagos más les liquido la diferencia, que eran unos 7 mil dólares".

"Esto fue hace más de un año. En marzo era la primera entrega pactada. Se excusaban que la empresa Chery no les entregaba los vehículos. Ellos te boludean diciendo que lo iban entregar. Me firmaron un compromiso de entrega con fecha de julio y tampoco lo cumplieron", agregó. "Mia auto lo vendieron a la semana que lo entregué", recalcó.

La revelación de este caso puso en alerta a potenciales compradores. Por el momento, Central Automotores enfrenta denuncias y un escrutinio público que podría derivar en acciones legales.