Detienen a un policía acusado de drogar y violar a su ex pareja: "Sí, te puse algo en el helado", le habría dicho

El 23 de marzo ella lo invitó a su casa y él llevó dos cuartos de helado para ella y para los niños. “Luego de comer el helado comenzó a darme sueño y no me permitió convidarles a los chicos de mi pote”, relató la mujer.

"Él me dijo que sí, que me había puesto algo en el helado. Le digo me drogaste y me violaste y me pedía perdón", expresó Paula.

"El denunciado seguidamente se retiró de la vivienda pero luego continúo llamándola y enviándole mensajes pidiéndole que no diga nada de lo sucedido y que no haga denuncia al respecto", informó una fuente del caso.

El sargento de la policía bonaerense de 37 años fue detenido en la ciudad de Mar del Plata acusado de drogar con clonazepam a su ex pareja y luego abusar sexualmente de ella.

El imputado fue aprehendido tras allanar su vivienda, además fue desafectado de la fuerza.

La causa fue caratulada como "abuso sexual con acceso carnal", a cargo del fiscal Alejandro Pellegrinelli, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5.

En la vivienda se secuestraron dos notebooks, dos celulares, dos cámaras de fotos, un recipiente con restos de marihuana, dos balanzas de precisión, una credencial policial, un chaleco antibalas provisto y uniformes de Policía bonaerense.

El hombre fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán, y a su vez Asuntos Internos dispuso que fuera desafectado.