Detuvieron al jefe de una banda que mató a un policía federal retirado durante un intento de robo

De acuerdo con la reconstrucción policial, al menos cinco hombres llegaron en dos vehículos: una Ford Ranger gris oscuro y un Citroën C4 Cactus del mismo color. Armados, descendieron y se acercaron a Nardelli con el objetivo de robarle la camioneta.

El tiroteo que terminó en tragedia

Frente a la amenaza, Nardelli intentó defenderse. Al ver que lo apuntaban con un arma, extrajo su pistola Glock calibre 9 milímetros y comenzó un tiroteo con los asaltantes.

Desde el interior del spa, su esposa escuchó las detonaciones y salió a la calle. La escena que encontró fue devastadora: su marido yacía tendido en el asfalto con una herida de bala en el tórax. Los atacantes ya habían escapado.

Un equipo de emergencia trasladó de inmediato a Nardelli al Hospital Güemes, en Haedo. Llegó sin signos vitales y, a pesar de los intentos de reanimación, los médicos confirmaron su muerte minutos después.

Juan José Nardelli, el policía federal retirado asesinado en Ituzaingó.

En el lugar del ataque, los investigadores encontraron a unos 50 metros el Citroën C4 Cactus que los delincuentes habían utilizado. El vehículo presentaba un pedido de secuestro emitido en el partido de Tres de Febrero y estaba vinculado a otro robo previo.

Horas después del crimen, un Peugeot 308 blanco llegó al Hospital Carrillo de Ciudadela. Sus ocupantes dejaron en la guardia a un joven herido de bala en el rostro y luego se marcharon. El herido fue identificado como Marcos Uriel Catalán, de 18 años, miembro de la banda, quien murió mientras recibía atención médica.

Los primeros arrestos de la banda

La investigación avanzó con varios allanamientos. El 22 de mayo, fueron detenidos otros dos integrantes de la organización: Salvador Edgardo Bellanti, de 73 años, y un adolescente de 16 años.

Estos arrestos fueron el primer golpe fuerte contra la estructura de la mafia del Nudo 1, pero las autoridades continuaron con las pesquisas para dar con su líder, Jesús Cristian Kuk, quien permanecía prófugo.

Juan José Nardelli tenía 55 años.

Qué es la mafia del Nudo 1 y cómo fue el operativo

La banda recibe su nombre por operar principalmente en una zona de conexión vial conocida como “Nudo 1”, un punto estratégico para entrar y salir rápidamente del conurbano bonaerense. Según las autoridades, utilizaban vehículos robados para cometer asaltos y luego abandonarlos o desarmarlos para su venta ilegal.

Los integrantes mantenían un alto nivel de violencia en sus ataques, sin dudar en enfrentarse con armas a las fuerzas de seguridad o a las víctimas.

En la jornada del viernes, tras obtener datos concretos sobre la ubicación de Kuk, la policía montó un operativo discreto en Ezeiza. Durante horas, los agentes permanecieron en las inmediaciones de la vivienda donde se refugiaba.

Al salir como acompañante en una Peugeot Partner, Kuk fue seguido a distancia hasta un punto donde se dispuso su interceptación. El procedimiento, ejecutado en la colectora de la Autopista Presidente Perón y Montevideo, derivó en un breve pero violento intento de fuga que culminó con su arresto.

El líder de la mafia del Nudo 1 será indagado en las próximas horas. Se espera que la fiscalía solicite su prisión preventiva mientras continúa la recolección de pruebas. Se revisarán nuevamente las cámaras de seguridad de Ituzaingó para reconstruir con precisión los movimientos de la banda el día del asesinato de Nardelli.