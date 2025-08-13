Detuvieron al nuevo jefe de la barra brava de Rosario Central: de qué lo acusan

KC6Q4S7MEZFBFE42QXBZ76QNV4 El vehículo hallado en el procedimiento.

Además, se incautaron 19 bolsas de nylon con 20 dosis de cocaína cada una, que totalizaron 64 gramos; 15 teléfonos celulares adicionales y 67 cartuchos calibre 9 milímetros. Según los investigadores, estos elementos refuerzan la hipótesis de que “Laucha” no solo lideraba la tribuna, sino que también operaba en el mundo narco como engranaje de una red más amplia.

Los Menores, la cooperativa criminal que controla el territorio

Lautaro Ghiselli es investigado como presunto integrante de la organización criminal “Los Menores”. Se trata de una estructura delictiva emergente, formada por mandos medios de Los Monos, exsoldados de Esteban Alvarado y nuevas generaciones de narcos locales.

el-operativo-se-realizo-en-rosario-foto-prensa-pfa-AWZVKLFJABH6DMK7ZWMUCKPYGQ El operativo se realizó en Rosario (Foto: Prensa PFA)

El grupo es señalado como una “cooperativa narco” que gestiona desde el tráfico de drogas hasta la logística de sicarios. Su crecimiento en los últimos años ha transformado el mapa criminal de Rosario, convirtiéndose en un actor clave en las disputas de poder. Ahora, se espera que “Laucha” sea imputado en las próximas horas por asociación ilícita en el Centro de Justicia Penal.

El doble crimen que cambió la historia de la barra

El origen de esta investigación se remonta al 5 de noviembre del año pasado, cuando Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel Raúl “Rana” Attardo —jefe y subjefe de la barra brava de Rosario Central— fueron asesinados a tiros a metros del estadio Gigante de Arroyito, poco después de un partido frente a San Lorenzo.

El caso conmocionó a la ciudad. Ambos líderes fueron emboscados en bulevar Avellaneda, en una ejecución precisa y planificada. Desde entonces, se desató una guerra interna en la tribuna canalla, que dejó paso a nuevos actores.

La pista más firme en la causa llevó hasta Fernando Sebastián Vázquez, otro supuesto integrante de “Los Menores”, que actualmente continúa prófugo. Por él, el gobierno santafesino ofrece una recompensa millonaria.

barra-central-jpg Andrés 'Pillín' Bracamonte, jefe de la barra brava de Rosario Central asesinado.

El Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe lanzó semanas atrás una recompensa de $25.000.000 para quienes puedan aportar datos certeros sobre Fernando Sebastián Vázquez. Es considerado uno de los autores materiales del doble homicidio de “Pillín” y “Rana”.

Vázquez no es un desconocido para la Justicia. Su hermano, Alejandro Vázquez, fue imputado el 27 de marzo pasado por brindar apoyo logístico en el crimen, facilitando movimientos, vehículos y refugios para los sicarios.

Alejandro también fue acusado por la Justicia federal tras el hallazgo de 67,7 kilos de marihuana en dos propiedades linderas en la calle Aguzzi al 4400. La conexión entre ambos hermanos con Los Menores es directa y está documentada por múltiples pruebas recolectadas durante operativos conjuntos entre fiscalías y fuerzas de seguridad.