En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
imágenes
derrumbe
Video

Impactantes imágenes: se derrumbó el techo del estadio de básquet del club Regatas Corrientes

No se registraron heridos en la sede de la institución que participa de la Liga Nacional. Las instalaciones fueron evacuadas y se suspendieron todas las actividades programadas.

Se derrumbó el techo del estadio de básquet del club Regatas Corrientes.

Se derrumbó el techo del estadio de básquet del club Regatas Corrientes.

El techo del estadio José Jorge Contte, sede del club Regatas Corrientes, colapsó este miércoles y derribó una de las paredes laterales del recinto donde el equipo de básquet juega como local en la Liga Nacional. Las impactantes imágenes muestran la magnitud del hecho que pudo haber terminado en tragedia.

Leé también Grave denuncia en el básquet femenino: jugadoras dijeron que fueron filmadas mientras se bañaban
El equipo de básquet femenino de El Talar, campeón del torneo Apertura de la Liga Nacional (Prensa Liga Nacional de Básquet)

Por fortuna, no hubo heridos. El siniestro ocurrió durante la siesta, en medio de trabajos de remodelación que habían comenzado la semana pasada. En ese momento, no había actividades programadas dentro del estadio.

Ante la magnitud del daño, el club decidió cerrar sus instalaciones y suspender todas las actividades hasta nuevo aviso, mientras ingenieros y peritos evalúan las causas y el alcance de los daños.

El presidente del club, Eduardo Tassano, confirmó que la estructura afectada data de 1971 y que será construida nuevamente desde cero. El estadio tiene capacidad para 5.500 espectadores, lo que lo convierte en uno de los más grandes de la Liga Nacional de Básquet.

Embed

No hubo víctimas y vamos a armar el estadio a nuevo”, declaró Tassano, destacando que las investigaciones para determinar el motivo del colapso ya están en marcha.

Apoyo y promesas de reconstrucción

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, recorrió la zona afectada y se comprometió a financiar gran parte de la obra: “Vamos a aprovechar para hacer un estadio a nuevo con todas las estructuras y con las máximas medidas de seguridad. Ya estamos manos a la obra”, aseguró en diálogo con La Red Deportiva FM.

En redes sociales, el club emitió un comunicado oficial para llevar tranquilidad: “Hubo daños materiales y se está trabajando junto a los organismos correspondientes para evaluar los pasos a seguir. Todas las actividades quedan suspendidas y el club permanecerá cerrado por el día de la fecha”.

JFB5G77NNNGDTDSZDNZ23MSIKY
El techo del estadio de Regatas Corrientes colaps&oacute; y caus&oacute; el derrumbe de una pared.&nbsp;

El techo del estadio de Regatas Corrientes colapsó y causó el derrumbe de una pared.

Actividades y eventos cancelados

Además de las prácticas deportivas, el derrumbe provocó la cancelación del recital del Cuarteto de Nos, que estaba previsto para este jueves en el estadio. La institución también evacuó las instalaciones como medida preventiva, coordinando el trabajo con organismos de seguridad y emergencia.

La Liga Nacional de Básquet expresó su solidaridad a través de un comunicado: “Desde la Asociación de Clubes nos solidarizamos con el Club de Regatas Corrientes por el derrumbe del techo de su estadio y nos ponemos a disposición de la institución”.

Incluso el club San Martín de Corrientes, rival histórico, publicó un mensaje de aliento: “Expresamos nuestra más sincera solidaridad con el Club de Regatas Corrientes ante los lamentables hechos ocurridos. Nos ponemos a disposición para colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance”. El gesto fue celebrado por hinchas de ambos equipos como un ejemplo de unidad y respeto en el deporte.

el-incidente-ocurrio-pasadas-las-15-de-este-miercoles-foto-xjavierabrigo-OXKATPMXTBCSXCE6FOQMXX4FPE
El incidente ocurri&oacute; pasadas las 15 de este mi&eacute;rcoles (Foto: X/@javierabrigo)

El incidente ocurrió pasadas las 15 de este miércoles (Foto: X/@javierabrigo)

El presente deportivo del “Fantasma”

En la última temporada, Regatas Corrientes llegó a las semifinales de la Liga Nacional, cayendo ante Instituto de Córdoba, subcampeón del certamen. Para el nuevo torneo, el club ya había asegurado las continuidades de Nicolás Aguirre, Fabián Ramírez Barrios e Iván Gramajo, además del entrenador Juan Varas.

También se había anunciado el regreso de Juan Pablo Corbalán y la incorporación del dominicano Luis Santos, parte de un plantel que ahora deberá entrenar fuera de su casa habitual mientras avanza la reconstrucción del José Jorge Contte.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
imágenes derrumbe Video
Notas relacionadas
Histórico: Ferro venció a Boca con un triple de aro a aro en el último segundo que enloqueció a todo el básquet argentino
Conmoción en el básquet femenino por la muerte de una jugadora que fue atropellada por un tren
Impresionantes imágenes de los devastadores incendios en España por el calor extremo

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar