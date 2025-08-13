Impactantes imágenes: se derrumbó el techo del estadio de básquet del club Regatas Corrientes

Embed

“No hubo víctimas y vamos a armar el estadio a nuevo”, declaró Tassano, destacando que las investigaciones para determinar el motivo del colapso ya están en marcha.

Apoyo y promesas de reconstrucción

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, recorrió la zona afectada y se comprometió a financiar gran parte de la obra: “Vamos a aprovechar para hacer un estadio a nuevo con todas las estructuras y con las máximas medidas de seguridad. Ya estamos manos a la obra”, aseguró en diálogo con La Red Deportiva FM.

En redes sociales, el club emitió un comunicado oficial para llevar tranquilidad: “Hubo daños materiales y se está trabajando junto a los organismos correspondientes para evaluar los pasos a seguir. Todas las actividades quedan suspendidas y el club permanecerá cerrado por el día de la fecha”.

JFB5G77NNNGDTDSZDNZ23MSIKY El techo del estadio de Regatas Corrientes colapsó y causó el derrumbe de una pared.

Actividades y eventos cancelados

Además de las prácticas deportivas, el derrumbe provocó la cancelación del recital del Cuarteto de Nos, que estaba previsto para este jueves en el estadio. La institución también evacuó las instalaciones como medida preventiva, coordinando el trabajo con organismos de seguridad y emergencia.

La Liga Nacional de Básquet expresó su solidaridad a través de un comunicado: “Desde la Asociación de Clubes nos solidarizamos con el Club de Regatas Corrientes por el derrumbe del techo de su estadio y nos ponemos a disposición de la institución”.

Incluso el club San Martín de Corrientes, rival histórico, publicó un mensaje de aliento: “Expresamos nuestra más sincera solidaridad con el Club de Regatas Corrientes ante los lamentables hechos ocurridos. Nos ponemos a disposición para colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance”. El gesto fue celebrado por hinchas de ambos equipos como un ejemplo de unidad y respeto en el deporte.

el-incidente-ocurrio-pasadas-las-15-de-este-miercoles-foto-xjavierabrigo-OXKATPMXTBCSXCE6FOQMXX4FPE El incidente ocurrió pasadas las 15 de este miércoles (Foto: X/@javierabrigo)

El presente deportivo del “Fantasma”

En la última temporada, Regatas Corrientes llegó a las semifinales de la Liga Nacional, cayendo ante Instituto de Córdoba, subcampeón del certamen. Para el nuevo torneo, el club ya había asegurado las continuidades de Nicolás Aguirre, Fabián Ramírez Barrios e Iván Gramajo, además del entrenador Juan Varas.

También se había anunciado el regreso de Juan Pablo Corbalán y la incorporación del dominicano Luis Santos, parte de un plantel que ahora deberá entrenar fuera de su casa habitual mientras avanza la reconstrucción del José Jorge Contte.