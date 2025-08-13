En vivo Radio La Red
Astrología: 4 signos que recibirán sorpresas esta semana por la conjunción Venus–Júpiter en Cáncer

La conjunción Venus–Júpiter en Cáncer activa la pasión, la abundancia y las oportunidades. Conocé los 4 signos que tendrán sorpresas esta semana.

Esta semana, la conjunción entre Venus y Júpiter en Cáncer marca un momento clave en la astrología 2025.

Este aspecto une la energía expansiva de Júpiter con la dulzura y el magnetismo de Venus, potenciando el amor, las finanzas y los vínculos afectivos.

Es un tránsito que trae oportunidades, encuentros inesperados y una sensación de que “el universo conspira” a favor… aunque también puede tentar con excesos en gastos o idealizaciones.

Si bien todos los signos sentirán este movimiento, hay 4 que vivirán sorpresas muy positivas en el plano sentimental, social o económico.

Cáncer: protagonistas del cambio

Como signo anfitrión de la conjunción, Cáncer experimentará un impulso enorme en el amor y las oportunidades materiales. Puede ser una semana de declaraciones románticas, inicios de relaciones o acuerdos beneficiosos. También, momentos familiares de gran valor emocional.

Escorpio: conexiones profundas

Para Escorpio, la energía de Venus y Júpiter fluye en un trígono que abre puertas a viajes, alianzas estratégicas y amores a distancia. Pueden recibir noticias que cambien el rumbo de un vínculo o una propuesta que genere entusiasmo.

Piscis: apoyo y abundancia

En sextil con la conjunción, Piscis recibe apoyo de personas influyentes, propuestas laborales atractivas y gestos de amor sinceros. Es una semana para dejarse ayudar y confiar en las oportunidades que llegan.

Tauro: brillo y reconocimiento

Venus, su planeta regente, se une a Júpiter para darle a Tauro una racha de suerte en el trabajo y el romance. Puede haber sorpresas agradables relacionadas con dinero, proyectos creativos o relaciones que se consolidan.

La conjunción Venus–Júpiter en Cáncer es un recordatorio de que la apertura emocional atrae bendiciones. Mostrarse auténtico y dispuesto a dar y recibir puede ser la clave para que estas sorpresas se conviertan en oportunidades duraderas.

