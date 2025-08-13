Bombazo: trascendieron los presuntos motivos de la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Embed

Así anunciaban en LAM la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Tras varias idas y vueltas y de superar distintas crisis de pareja, Evangelina Anderson y Martín Demichelis decidieron poner fin a la relación que los unía desde 2007. Juntos tuvieron tres hijos: Bastian, Lola y Emma.

La noticia fue difundida en LAM (América TV) durante su clásico segmento enigmático. Según Pepe Ochoa, “Ellos se separaron y fueron a informar al colegio de sus hijos la situación porque ellos les hacen sus seguimiento a los chicos”, explicando la logística que habrían seguido.

Quien confirmó la información fue nada menos que el tatuador de Evangelina. "Me dijo que empezó un proceso para borrarse los tatuajes que tiene de Martín", contó el panelista.