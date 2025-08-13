A24.com

Bombazo: trascendieron los presuntos motivos de la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

La noticia de la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis generó interrogantes sobre que habría pasado entre ellos.

13 ago 2025, 20:46
Luego de confirmarse la separación entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson, comenzaron a circular distintas versiones acerca de qué habría llevado a la ruptura amorosa de la pareja.

En LAM (América TV) continuaron brindando detalles sobre la noticia que se dio a conocer la noche del 12 de agosto. Según informaron, todo terminó con una nueva crisis que, esta vez, la pareja no pudo superar. El fin de la relación ya había sido comunicada a todo su entorno, incluido el colegio de sus hijos. Ahora, informaron que el desencadenante sería una tercera en discordia entre ellos.

Se separaron Evangelina Anderson y Martín Demichelis: los detalles detrás de la ruptura

"Están separados, viven separados. Organizaron todo. El régimen comunicacional está todo en orden, es una separación en paz, pero hay un tema...", comunicó el panelista sobre la logísitica que estarían llevando a cabo en la familia, pero con un tema a tener en cuenta. "¿Hay terceros?", preguntó Ángel de Brito.

"Sí", respondió el panelista. "De él", agregó, refiriéndose a quien habría cometido un acto indecente. "Según me cuentan, hay una persona que se robó el corazón de él en México", sumó Ochoa.

Así anunciaban en LAM la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Tras varias idas y vueltas y de superar distintas crisis de pareja, Evangelina Anderson y Martín Demichelis decidieron poner fin a la relación que los unía desde 2007. Juntos tuvieron tres hijos: Bastian, Lola y Emma.

La noticia fue difundida en LAM (América TV) durante su clásico segmento enigmático. Según Pepe Ochoa, “Ellos se separaron y fueron a informar al colegio de sus hijos la situación porque ellos les hacen sus seguimiento a los chicos”, explicando la logística que habrían seguido.

Quien confirmó la información fue nada menos que el tatuador de Evangelina. "Me dijo que empezó un proceso para borrarse los tatuajes que tiene de Martín", contó el panelista.

