Policiales
Relatos Salvajes
Violencia
Violencia

Relatos salvajes: volvió borracho de un torneo de fútbol y su novia reaccionó de la peor manera

Lo que comenzó como una discusión verbal, terminó de manera trágica. Los detalles del brutal caso que conmociona a una provincia.

Volvió borracho de un torneo de fútbol y su novia reaccionó de la peor manera. (Foto: archivo)

Volvió borracho de un torneo de fútbol y su novia reaccionó de la peor manera. (Foto: archivo)

Un violento episodio doméstico sacudió a una ciudad cuando una mujer atacó a su pareja con agua hirviendo mientras este dormía, provocándole graves quemaduras en distintas partes del cuerpo. La agresión se produjo después de que el hombre regresara tarde y en estado de ebriedad de un campeonato de fútbol.

La mujer fue encontrada en la vivienda donde había asesinado a su hijo. (Foto: redes sociales).

Una noche que terminó en hospital y comisaría

El hecho ocurrió durante el fin de semana en una vivienda del barrio Lomas de Zamora, en Beltrán, departamento Robles, en Santiago del Estero. Según relató la víctima a la Policía, había salido horas antes de su casa -donde vive junto a la acusada- para participar de un torneo local de fútbol.

Al finalizar el evento deportivo, el hombre se quedó bebiendo con amigos y volvió tarde a su domicilio. Su pareja lo esperaba enojada y, al verlo llegar, comenzó a reprocharle a los gritos tanto la hora como el estado en el que había vuelto.

Tras una acalorada discusión, el hombre decidió acostarse para evitar un conflicto mayor. Sin embargo, la situación escaló de la peor manera. Mientras él estaba en la cama, la mujer tomó una olla con agua hirviendo y se la arrojó encima.

Desesperado, la víctima intentó cubrirse el rostro con los brazos, pero no pudo evitar sufrir quemaduras en varias zonas del cuerpo, incluyendo brazos, pecho, abdomen, hombro, cuello y pierna izquierda.

La denuncia y la detención

Policía Santiago del Estero
Relatos salvajes: volvió borracho de un torneo de fútbol y su novia reaccionó de la peor manera. (Foto: archivo)

Relatos salvajes: volvió borracho de un torneo de fútbol y su novia reaccionó de la peor manera. (Foto: archivo)

A pesar del dolor, el hombre se dirigió a la comisaría local para realizar la denuncia. La Policía acudió inmediatamente al domicilio y detuvo a la agresora. Horas más tarde, fue liberada, aunque la Justicia ordenó una restricción de acercamiento y dispuso que la mujer inicie un tratamiento psicológico.

La víctima fue examinada por personal médico de Sanidad Policial, que confirmó quemaduras de diverso grado en las zonas afectadas.

Imputación y medidas judiciales

La fiscalía imputó a la mujer por los delitos de lesiones calificadas y amenazas. Mientras tanto, los investigadores continúan recabando pruebas y testimonios para determinar con precisión cómo se desencadenó el violento episodio.

La acusada, por su parte, contraatacó judicialmente, presentando una denuncia contra su pareja por supuestos hechos de violencia doméstica.

El contexto de la relación

Fuentes cercanas a la causa indicaron que la pareja convivía desde hace varios años y que en el último tiempo habrían existido episodios previos de conflictos. No obstante, no se registraban antecedentes judiciales ni denuncias formales hasta el momento del ataque.

Vecinos del barrio aseguraron que la relación “tenía altibajos y discusiones frecuentes”, aunque se mostraron sorprendidos por la magnitud de la violencia empleada en esta oportunidad.

Investigación en curso

La Policía trabaja ahora para establecer si hubo provocaciones previas y cuál fue la secuencia exacta de los hechos. Entre las medidas ordenadas se incluyen pericias médicas, entrevistas a testigos y análisis de comunicaciones.

El juez de la causa, en una resolución inicial, decidió que la mujer permanezca en libertad mientras avanza la investigación, pero prohibió cualquier tipo de contacto con la víctima. La medida incluye acercamiento físico, mensajes, llamadas y comunicación a través de terceros.

Un portavoz policial confirmó que “el hombre presenta lesiones compatibles con quemaduras por agua a alta temperatura” y que “se tomaron todas las medidas para preservar su integridad, tanto física como legal, mediante la orden de restricción”.

Fuentes judiciales indicaron que la imputada deberá cumplir con el tratamiento psicológico ordenado y que el incumplimiento de esta medida podría derivar en su detención preventiva.

Mientras tanto, la víctima continúa su recuperación física, que podría incluir tratamientos dermatológicos para evitar secuelas permanentes.

