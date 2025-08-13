Desesperado, la víctima intentó cubrirse el rostro con los brazos, pero no pudo evitar sufrir quemaduras en varias zonas del cuerpo, incluyendo brazos, pecho, abdomen, hombro, cuello y pierna izquierda.

La denuncia y la detención

Policía Santiago del Estero Relatos salvajes: volvió borracho de un torneo de fútbol y su novia reaccionó de la peor manera. (Foto: archivo)

A pesar del dolor, el hombre se dirigió a la comisaría local para realizar la denuncia. La Policía acudió inmediatamente al domicilio y detuvo a la agresora. Horas más tarde, fue liberada, aunque la Justicia ordenó una restricción de acercamiento y dispuso que la mujer inicie un tratamiento psicológico.

La víctima fue examinada por personal médico de Sanidad Policial, que confirmó quemaduras de diverso grado en las zonas afectadas.

Imputación y medidas judiciales

La fiscalía imputó a la mujer por los delitos de lesiones calificadas y amenazas. Mientras tanto, los investigadores continúan recabando pruebas y testimonios para determinar con precisión cómo se desencadenó el violento episodio.

La acusada, por su parte, contraatacó judicialmente, presentando una denuncia contra su pareja por supuestos hechos de violencia doméstica.

El contexto de la relación

Fuentes cercanas a la causa indicaron que la pareja convivía desde hace varios años y que en el último tiempo habrían existido episodios previos de conflictos. No obstante, no se registraban antecedentes judiciales ni denuncias formales hasta el momento del ataque.

Vecinos del barrio aseguraron que la relación “tenía altibajos y discusiones frecuentes”, aunque se mostraron sorprendidos por la magnitud de la violencia empleada en esta oportunidad.

Investigación en curso

La Policía trabaja ahora para establecer si hubo provocaciones previas y cuál fue la secuencia exacta de los hechos. Entre las medidas ordenadas se incluyen pericias médicas, entrevistas a testigos y análisis de comunicaciones.

El juez de la causa, en una resolución inicial, decidió que la mujer permanezca en libertad mientras avanza la investigación, pero prohibió cualquier tipo de contacto con la víctima. La medida incluye acercamiento físico, mensajes, llamadas y comunicación a través de terceros.

Un portavoz policial confirmó que “el hombre presenta lesiones compatibles con quemaduras por agua a alta temperatura” y que “se tomaron todas las medidas para preservar su integridad, tanto física como legal, mediante la orden de restricción”.

Fuentes judiciales indicaron que la imputada deberá cumplir con el tratamiento psicológico ordenado y que el incumplimiento de esta medida podría derivar en su detención preventiva.

Mientras tanto, la víctima continúa su recuperación física, que podría incluir tratamientos dermatológicos para evitar secuelas permanentes.