Yanina Latorre confirmó la sorpresiva separación de una figura del Bailando y un famoso cantante

La noticia de la ruptura llega en un contexto en el que ambos atraviesan momentos de gran actividad profesional. Tuli, que deslumbró en su paso por el Bailando 2023 (América TV), sigue enfocada en sus proyectos artísticos y colaboraciones con marcas de moda. Lit Killah, por su parte, se encuentra en plena promoción de nueva música y giras, consolidándose como una de las figuras más destacadas del género urbano en la región.

lit killah, tuli acosta

La fuerte respuesta de Oky a Tuli Acosta tras las acusaciones de violencia

Después de que Tuli Acosta, fganadora del Bailando 2023 (América TV), contara la violencia que padeció en una relación pasada, su exnovio, el streamer e influencer Oky, salió a contestarle por redes, aunque la bailarina nunca lo nombró de manera explícita.

“No voy a decir nada, no voy a mencionar a nadie. Fíjense cómo ella nunca dice mi nombre, pero me menciona todo el tiempo sin decir mi nombre, porque sabe que si dice mi nombre yo le puedo hacer denuncia, le hablo a Burlando, le digo injuria, falsas acusaciones, difamación, que esto que lo otro”, disparó visiblemente enojado. Al tiempo que agregó iracundo: “Porque hablar no es gratis, al menos legalmente. Pero bueno, obviamente el manager le dijo, no seas boluda, no digas Oki, no digas Octavio. Dice ‘mi novio de cuarentena, 2020 al 2021′, claramente soy yo”, recogiendo el guante tras las palabras de Acosta.

Y siguió: “Yo gente, ustedes saben, nunca menciono a mi ex, nunca, jamás, aunque eso me pudiese dar números y me pudiese dar cosas. Además, si yo me hubiera guiado por eso, probablemente no hubiera cortado con ella, hubiera seguido”.

Asimismo, aclaró: “Vamos con el perro primero, que es lo primero que quiero tocar, que es lo más importante. Nada, los perros, Tuli, son responsabilidad tuya, son tus perros. Aunque yo quiera que vivan con nosotros todos, son tus perros”.

Así como aseguró: “Si se perdieron o algo por el estilo, yo no soy el culpable”.