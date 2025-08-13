Yanina Latorre confirmó la sorpresiva separación de una figura del Bailando y un famoso cantante

La conductora de Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre, sorprendió este miércoles al confirmar una separación de un reconocido cantante y una influencer con gran presencia mediática.
En su ciclo de espectáculos, Yanina Latorre sorprendió al revelar la separación de un reconocido cantante y una influencer.
"Primer hervor"; "Los dos son famosos"; "La moda los quiere"; "Ella es talentosa"; "Ella estuvo en el Bailando"; "Él es cantante"; "No tienen hijos", fueron algunas de las pistas que lanzó Latorre, mientras en el panel -que contó con la presencia de Ángel de Brito- se especulaba sobre posibles nombres.
La tensión creció en el estudio a medida que se barajaban hipótesis. Hubo risas, miradas cómplices y comentarios cruzados hasta que, finalmente, Yanina decidió poner fin al misterio: se trataba de Tuli Acosta y Lit Killah.
La historia de esta pareja había comenzado en 2022, cuando Tuli y Lit Killah se conocieron gracias a amigos en común. Desde entonces, se mostraron juntos en varios eventos y colaboraciones, siempre despertando interés en el público joven y en el ambiente musical.
La noticia de la ruptura llega en un contexto en el que ambos atraviesan momentos de gran actividad profesional. Tuli, que deslumbró en su paso por el Bailando 2023 (América TV), sigue enfocada en sus proyectos artísticos y colaboraciones con marcas de moda. Lit Killah, por su parte, se encuentra en plena promoción de nueva música y giras, consolidándose como una de las figuras más destacadas del género urbano en la región.
Después de que Tuli Acosta, fganadora del Bailando 2023 (América TV), contara la violencia que padeció en una relación pasada, su exnovio, el streamer e influencer Oky, salió a contestarle por redes, aunque la bailarina nunca lo nombró de manera explícita.
“No voy a decir nada, no voy a mencionar a nadie. Fíjense cómo ella nunca dice mi nombre, pero me menciona todo el tiempo sin decir mi nombre, porque sabe que si dice mi nombre yo le puedo hacer denuncia, le hablo a Burlando, le digo injuria, falsas acusaciones, difamación, que esto que lo otro”, disparó visiblemente enojado. Al tiempo que agregó iracundo: “Porque hablar no es gratis, al menos legalmente. Pero bueno, obviamente el manager le dijo, no seas boluda, no digas Oki, no digas Octavio. Dice ‘mi novio de cuarentena, 2020 al 2021′, claramente soy yo”, recogiendo el guante tras las palabras de Acosta.
Y siguió: “Yo gente, ustedes saben, nunca menciono a mi ex, nunca, jamás, aunque eso me pudiese dar números y me pudiese dar cosas. Además, si yo me hubiera guiado por eso, probablemente no hubiera cortado con ella, hubiera seguido”.
Asimismo, aclaró: “Vamos con el perro primero, que es lo primero que quiero tocar, que es lo más importante. Nada, los perros, Tuli, son responsabilidad tuya, son tus perros. Aunque yo quiera que vivan con nosotros todos, son tus perros”.
Así como aseguró: “Si se perdieron o algo por el estilo, yo no soy el culpable”.