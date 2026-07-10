Choque fatal: tres muertos y dos heridos graves tras una colisión entre tres vehículos

Fuentes vinculadas al operativo indicaron que la conductora del Renault Sandero habría manifestado que se quedó dormida mientras manejaba, una situación que forma parte de las hipótesis bajo análisis para determinar las causas del siniestro.

Las víctimas y los heridos

Además de los tres fallecidos, una mujer que viajaba en el Chevrolet Corsa logró ser rescatada por personas que se encontraban en la zona antes de la llegada de los equipos de emergencia. Posteriormente fue trasladada al Hospital Municipal de San Andrés de Giles, donde permanece internada con lesiones de consideración.

El conductor de la Fiat Strada también sufrió heridas de gravedad. Tras recibir un fuerte golpe en la cabeza fue derivado a terapia intensiva en el mismo centro de salud y permanece en estado crítico.

Dos personas fueron trasladadas al Hospital Municipal de San Andrés de Giles. (Foto: Google Street View)

En tanto, las dos personas que viajaban en el Renault Sandero fueron asistidas en el lugar y luego trasladadas al Hospital Municipal de Carmen de Areco.

La investigación

Los investigadores aún intentan determinar con precisión la cantidad de ocupantes que viajaban en la Fiat Strada. Mientras algunos testimonios sostienen que solo iba el conductor, otras versiones indican que podría haber habido una segunda persona a bordo. Hasta el momento, el único ocupante de ese vehículo que figura entre los hospitalizados es el conductor.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía bonaerense, personal de la Policía Científica y de la Policía Vial para realizar las pericias y establecer la mecánica definitiva del choque.

También participaron integrantes de los Bomberos Voluntarios de San Andrés de Giles, bajo la coordinación del comandante mayor Darío Boveri.

Mientras se desarrollaban las tareas periciales y de asistencia, el tránsito en la Autovía 7 permaneció controlado y con circulación asistida.