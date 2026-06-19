Femicidio de Cecilia Strzyzowski: la crisis que sufrió César Sena en la cárcel y que terminó con una internación psiquiátrica

El clan Sena durante el juicio que los condenó a perpetua. (Foto: archivo)

La internación fue confirmada por su abogado defensor, Ricardo Osuna. Según trascendió, la derivación fue ordenada debido a la intensidad del cuadro emocional que presentó mientras cumplía su condena. La crisis ocurre en un contexto en el que Sena ya contaba con antecedentes de asistencia psicológica previos a su detención por el crimen de Cecilia Strzyzowski.

Tras su arresto en 2023, una evaluación psiquiátrica determinó que comprendía plenamente la gravedad de los hechos que se le imputaban y que sus facultades mentales le permitían afrontar el proceso judicial.

En aquel momento, su defensa había solicitado una evaluación integral y multidisciplinaria, además de asistencia psiquiátrica permanente y eventual medicación si los especialistas lo consideraban necesario. La petición se basó en antecedentes de atención en salud mental que Sena habría recibido en la Clínica San Gabriel, en la provincia del Chaco.

La condena por el crimen de Cecilia Strzyzowski

En febrero de este año, la jueza Dolly Fernández, de la Cámara Segunda en lo Criminal del Chaco, condenó a César Sena a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, desaparecida el 2 de junio de 2023.

La misma pena recibieron sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, considerados responsables de uno de los casos criminales más conmocionantes de los últimos años en Argentina.

La investigación determinó que Cecilia fue asesinada y que posteriormente se intentó ocultar el crimen mediante distintas maniobras para hacer desaparecer el cuerpo.

César Sena y Cecilia Strzyzowski cuando eran pareja. (Foto: Telam).

Las condenas a los otros implicados

Además de la familia Sena, otras personas fueron juzgadas por su participación en el encubrimiento del crimen. Entre ellos se encuentra Gustavo Obregón, casero del campo de los Sena, quien declaró que el cuerpo de Cecilia fue trasladado a un basural. Por ese motivo fue condenado a cuatro años y diez meses de prisión por encubrimiento agravado.

Fabiana Cecilia González recibió una pena de cinco años de cárcel efectiva por encubrimiento simple. Por su parte, Gustavo Melgarejo fue condenado a dos años y diez meses de prisión por el mismo delito y posteriormente recuperó la libertad. La única absuelta en el juicio fue Griselda Lucía Reynoso.