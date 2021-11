Según fuentes oficiales, el productor, conocido por haber creado el programa 678, se llevó el auto del estacionamiento del hotel Faena y lo devolvió en otro hotel, el Four Seasons. Por el hecho fue demorado en la Comisaría Vecinal Primera, con sede en Puerto Madero.

El testimonio y la denuncia de Claudia Faena dio inicio a una investigación. Según contó Faena, una persona retiró su auto del parking del Hotel Faena. Con las cámaras de seguridad detectaron que era Gvirtz el que se había llevado el auto, un Honda WR.

“Me fui a mi casa y volví a otro hotel. Me llama Viviana Favaloro ( N. de la R: una amiga de Claudia Faena con quien Gvirtz trabajó por años) por teléfono y le digo ‘cómo le voy a robar el auto’. Se lo dejo en el hotel que estaba y me volví al Faena. Eso hice”, detalló, y sostuvo: “No fue una confusión. La gente me llamó y sabe perfectamente que yo no voy a robar un auto”.

“Jamás pedí (al portero) las llaves de Claudia, pedí un auto en alquiler, a Claudia no la conozco. El valet parking me dio esas llaves", repitió el productor. “Es raro una denuncia de un robo que no se cometió porque la camioneta la debe tener Claudia, que fue a buscarla al hotel donde la dejé”, detalló.

Gvirtz contó que estaba hospedado en el Hotel Faena y ese día se estaba yendo. Sobre su situación judicial afirmó que estuvo demorado desde el miércoles hasta este viernes y que iniciará juicio "a quién corresponde". Sobre este punto, aseguró: "Hay responsables de que yo haya estado dos días preso. Esto lo atribuyo a la pésimo intención y muy mala fe de dos personas.