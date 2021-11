En esto, Icardi la acompañó en el lanzamiento de su nuevo proyecto Wanda Swim, su propia línea de bikinis. Al verla, Luciana Danduono denunció que le robó uno de sus modelos en redes sociales.

“Estoy en shock. Esto me lo espero de algún emprendedor pequeño, pero no de ella. Es exactamente el mismo modelo y es un diseño nuestro. Wanda copió la ‘bikini Ingrid’ pero así tal cual”, dijo la diseñadora.

“Te re bancaba, pero te fuiste a la cho…”, indicó Danduono y agregó: “Es una mina que puede pagar un diseñador, alguien que se encargue de todo y no lo hace. No lo puedo creer. La impunidad tranca. No sos una emprendedora que recién arranca, te gustó algo y bueno…”.

“Es exactamente igual de espalda y de frente, la misma arandela, la misma tela y las tachas iguales”, dijo mostrando su modelo y el de Wanda Nara.

“Me parece una locura. Ahora que estoy más calmada creo que ya sé qué pasó. La que tiene puesta es directamente una muestra mía. No es ni una copia. Tiene que ver con un proveedor… Malísimo, Wan, flaheaste", terminó enojada.

El chiste de Wanda Nara sobre el arreglo millonario con Telefe

Wanda Nara habló por primera vez en televisión sobre su crisis con Mauro Icardi. La botinera rompió el silencio en un programa especial con Susana Giménez en Telefe.

Según trascendió, la empresaria habría cobrado 50 mil dólares (más de 10 millones de pesos, de acuerdo a la cotización actual del dólar libre) para darle la exclusiva a la diva de los teléfonos.

En la entrevista con Susana, la botinera hizo un chiste sobre el acuerdo económico al cual habría llegado con la producción de la estrella de la TV.

Después de la charla íntima entre Wanda y la conductora, Mauro se sumó al living.