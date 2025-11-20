Disparo y agonía: conmoción por la confusa muerte de Gonzalo Tuama

En vivo Radio La Red
TRISTEZA TOTAL

La muerte del sargento Gonzalo “El Tigre” Tuama, un militar de 39 años con una trayectoria marcada tanto por su disciplina dentro del Ejército Argentino como por su singular presencia mediática, generó una profunda conmoción en Misiones, especialmente en Puerto Iguazú, y en su ciudad natal de Goya, Corrientes, donde era ampliamente conocido.

Su fallecimiento, ocurrido tras recibir un disparo en la cabeza dentro de la Escuela Militar de Monte "Andrés Guacurarí y Artigas", abrió una investigación con múltiples hipótesis y dejó un fuerte impacto institucional por las circunstancias en que fue encontrado.

El hecho se registró el pasado martes, cuando Tuama fue hallado agonizando, con una grave herida provocada por un disparo de su fusil FAL, un arma reglamentaria de uso habitual dentro del cuartel. Según trascendió, fue un camarada quien dio la alerta luego de descubrirlo tendido en un sector interno de la escuela militar, en un horario que aún se mantiene bajo reserva mientras avanza la investigación judicial. Tras ser trasladado de urgencia al hospital local, el sargento fue ingresado a la Unidad de Terapia Intensiva, donde quedó bajo asistencia mecánica respiratoria debido al enorme daño causado por el proyectil. Pese a los esfuerzos médicos, finalmente no logró sobrevivir.

Desde ese momento, la Justicia de Misiones abrió una causa para determinar cómo, cuándo y por qué se produjo el disparo. Una de las primeras líneas de indagación apunta a esclarecer si el hecho pudo haber sido accidental, una posibilidad que los investigadores consideran debido al tipo de arma involucrada y a las circunstancias en que fue encontrado el sargento. Sin embargo, tampoco se descarta que se haya tratado de un acto voluntario, o incluso que haya existido algún tipo de participación de terceros, aunque por ahora esa hipótesis es la más débil y no surgieron elementos contundentes que la respalden.

En este contexto, llamó especialmente la atención de las autoridades el dato de que Tuama tenía previsto casarse en los próximos días, un proyecto personal que sus allegados describen como una de las mayores ilusiones de su vida reciente. Para los investigadores, este es un componente relevante a la hora de reconstruir su estado emocional, considerando que suele ser un factor determinante en la evaluación de posibles señales previas de desequilibrio, tensión o conflicto personal. No obstante, familiares y amigos insistieron en que Tuama no había manifestado ningún indicio que permitiera prever un desenlace tan trágico.

Mientras tanto, el avance del caso depende de los resultados de las pericias balísticas que buscan determinar la trayectoria del disparo, la posición del arma y cualquier rastro que pueda clarificar si el disparo fue autoinfligido o si ocurrió en circunstancias que involucraron la presencia de otra persona. A ello se suman declaraciones internas del cuartel, que incluyen entrevistas a compañeros, superiores y personal que estuvo en funciones el día del hecho. Aunque la investigación continúa bajo estricto hermetismo, trascendió que algunas inconsistencias en los horarios podrían requerir nuevas reconstrucciones e inspecciones en el lugar.

El fallecimiento también dejó un profundo impacto en la comunidad de Goya, donde Tuama era conocido no solo por su carrera en el ámbito militar, sino también por una faceta menos habitual para un integrante del Ejército: su participación televisiva. En 2012, el sargento se presentó como concursante en el programa Sábado Show, conducido por José María Listorti, donde compitió en un segmento destinado a encontrar al “hombre más fuerte de la Argentina”. Su desempeño, que incluyó pruebas de fuerza extrema que lo mostraron levantando pesos descomunales, arrastrando objetos y enfrentando desafíos físicos de alto impacto, lo convirtió en una figura popular en su comunidad. Desde entonces, muchos en Goya lo apodaron “El Tigre”, un sobrenombre que lo acompañó durante años y que se convirtió casi en parte de su identidad pública.

Quienes lo conocieron aseguran que, más allá de su fortaleza física, era una persona disciplinada, con un perfil reservado dentro de su vida personal, pero siempre predispuesta a ayudar en actividades comunitarias o colaboraciones con instituciones locales. Su regreso a Corrientes para el sepelio generó un amplio movimiento de vecinos que se acercaron a manifestar su apoyo a la familia y expresar su incredulidad frente a lo sucedido. “Era un muchacho fuerte, querido, sano de alma”, comentó un familiar cercano, profundamente afectado por la noticia.

En Puerto Iguazú, el ambiente dentro de la Escuela Militar de Monte también se vio alterado. Algunos camaradas expresaron en voz baja su sorpresa por lo ocurrido, señalando que Tuama era un militar experimentado, con un manejo técnico impecable de las armas y una conducta ejemplar. Para ellos, la posibilidad de un accidente no deja de ser extraña, aunque admiten que en entornos de entrenamiento o servicio, los riesgos siempre están presentes. Otros, en cambio, consideran que la investigación deberá profundizar más allá de las cuestiones técnicas y explorar posibles tensiones o situaciones que pudieran haber afectado al sargento en las semanas previas.

Mientras tanto, la Justicia mantiene bajo análisis todos los elementos vinculados al caso, desde los reportes médicos hasta las evaluaciones psicológicas previas del militar, en caso de que existieran. El entorno cercano espera que la investigación pueda aclarar las dudas que hoy rodean una muerte que, por su contexto y por la figura involucrada, dejó una serie de interrogantes abiertos.

En Goya, el traslado del cuerpo de Tuama fue recibido con muestras de dolor y de reconocimiento. Vecinos, familiares, compañeros del Ejército y amigos de toda la vida se congregaron para despedirlo y recordar su paso por la ciudad. Su participación televisiva, que lo llevó brevemente al ojo público nacional, volvió a circular en redes sociales, donde algunos compartieron fragmentos de sus pruebas de fuerza como una forma de rendir homenaje a su figura.

Al mismo tiempo, al interior del Ejército, la muerte del sargento despertó un debate sobre los mecanismos de control, supervisión y contención psicológica dentro de las instituciones militares. Aunque es habitual que estos temas se traten con reserva, algunos especialistas señalan que hechos como este ponen en evidencia la necesidad de reforzar protocolos de acompañamiento emocional y detección temprana de posibles alertas, sobre todo en unidades de alto desgaste físico y mental.

La noticia también se expandió rápidamente en Misiones, donde medios locales destacaron la presencia constante del sargento en actividades del cuartel y su rol en ejercicios de entrenamiento. Para muchos de sus compañeros de Puerto Iguazú, la imagen que queda es la de un militar dedicado, comprometido con su tarea y respetado por su capacidad física y profesional.

En este contexto, la investigación seguirá tratando de determinar si la muerte de Tuama fue producto de un hecho inesperado, un accidente trágico o si hubo señales previas que pasaron inadvertidas. Mientras tanto, su familia espera que la Justicia pueda proporcionar respuestas claras que permitan cerrar un capítulo que, hasta ahora, está lleno de preguntas sin resolver.

La muerte del sargento Gonzalo Tuama deja al descubierto un caso que combina impacto institucional, incertidumbre y la memoria de un hombre cuya fortaleza física y presencia pública lo habían convertido en un personaje reconocido tanto dentro como fuera del ámbito militar. Su repentina partida no solo sacude a sus seres queridos, sino que también abre un análisis profundo sobre la vida, exigencias y presiones que enfrentan quienes dedican su vida al servicio armado en la Argentina.

