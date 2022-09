Embed

Del Río llegó a la sede de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Vicente López Oeste, ubicada en la calle San Martín 4791, esquina Gervasio de Posadas, de la localidad de Florida, pasadas las 10.40 en un camión de traslados desde la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro.

A cara descubierta y esposado, el menor de los hermanos Del Río caminó escoltado por agentes policiales los pocos metros hasta el ingreso al edificio judicial y desde las 11 comenzó a declarar ante el equipo de fiscales de Vicente López, integrado por Martín Gómez, Marcela Semería y Alejandro Musso, y del juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa.

La abogada del imputado, Mónica Chirivin, había presentado un escrito el lunes pasado pidiendo la ampliación de los dichos de su cliente, quien permanece detenido acusado del delito de "doble homicidio cuádruplemente calificado por el vínculo, la alevosía, por criminis causa (matar para lograr la impunidad) y por el uso de arma de fuego" de sus padres José Enrique Del Río (74) y su esposa María Mercedes Alonso (72), que prevé en un futuro juicio oral la prisión perpetua.

¿Qué declaró el presunto parricida de Vicente López?

Durante más de cuatro horas, Del Río insistió en su inocencia y puso el foco nuevamente en su hermano Diego, con quien -según las fuentes judiciales- mantiene algunas diferencia por cuestiones económicas, ya que lo acusa de haberse quedado administrando algunos bienes de sus padres.

"Estando detenido, fui abandonado por mi familia, no tengo para pagar peritos. Mi hermano se niega a pagarlos", dijo.

También cuestionó a su hermano por haber dicho que concurría a un polígono de tiro.

"No tengo ningún arma a mi nombre, y no practico tiro desde el año 2002, 2003, hace 20 años atrás. Mi hermano, en una de sus testimoniales, dice que yo frecuentemente practicaba tiro en un polígono de la calle La Pampa. Les pido por favor que averigüen, que pidan, que yo no estuve en mi vida ahí, en mi vida entré, vayan a ver que está abierto, abre a partir de las dos de la tarde", dijo a los fiscales y al juez.

Y agregó: "Desde mi detención, y que se ha filtrado toda la información de este juicio a los medios, mi familia me abandonó y nadie reconoce lo que yo hice por ellos de ninguna manera. Mientras que todos viven de lo que yo hice y mi madre y mi padre hicieron".

En sintonía con lo que venía sosteniendo su abogada Chirivin, el sospechoso del doble parricidio cuestionó la autopsia realizada por los peritos oficiales, específicamente lo relacionado a la data de muerte de las víctimas.

En los protocolos de las autopsias se dejó asentado que ambas víctimas llevaban de 12 a 18 horas fallecidas cuando se revisaron sus cadáveres en la morgue, lo que ubicaba el doble crimen en horas de la madrugada del 25 de agosto, algo que para su defensa beneficia a Del Río hijo, porque en ese momento se encontraba en su casa del country Nordelta de Tigre.

Pero luego, a través de un "acta" firmada por el médico autopsiante y tres de sus superiores en Policía Científica, se corrigió esa estimación "hasta 36 horas" antes del examen en la morgue, lo que incluye la tarde del 24 de agosto, que es el momento -entre las 17.33 y las 18.30-, en el que los fiscales le imputan a Del Río hijo la comisión del supuesto parricidio.

Por otra parte, Del Río afirmó que todos los que dicen haberlo reconocido como el "caminante encapuchado" que quedó filmado con las cámaras de seguridad municipales y privadas caminando desde Capital Federal hasta la casa del matrimonio asesinado la tarde del crimen, son personas que están enemistadas con él.

Y también trató de desacreditar otro de los indicios que los fiscales utilizaron para solicitar su detención, que están relacionados a los momentos previos al doble asesinato.

Del Río cambió de versión en relación a qué estuvo haciendo durante la franja horaria clave de la tarde del 24 de agosto, donde los fiscales lo acusan de haber ido y vuelto caminando de Núñez a Vicente López a matar a sus padres.

En su primera indagatoria, había dicho que esa tarde estuvo dentro de su camioneta estacionado en Núñez contestando mails y mensajes, algo que la fiscalía ya constato que no era cierto, a partir de la apertura del celular del acusado.

En cambio, según fuentes judiciales, hoy Del Río dijo que en esa franja horaria se le tildó el celular luego de haber usado la App de Mercado Pago y que estuvo trabajando escribiendo a mano una propuesta comercial para un negocio.