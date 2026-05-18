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Pablo Quirno
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En medio de la crisis en Bolivia, Quirno rechazó las acusaciones de Evo Morales sobre los vuelos argentinos

El funcionario negó que los vuelos de Hércules enviados por el Gobierno argentino hayan sido utilizados para trasladar policías en medio de la crisis en Bolivia.

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El funcionario negó que los vuelos hayan sido utilizados para trasladar policías (Foto: archivo)

El funcionario negó que los vuelos hayan sido utilizados para trasladar policías (Foto: archivo)

El canciller Pablo Quirno rechazó las acusaciones del expresidente boliviano Evo Morales sobre el envío de aviones argentinos para colaborar con una presunta represión en Bolivia y aseguró que los vuelos Hércules enviados por el Gobierno argentino tuvieron fines "exclusivamente logísticos y humanitarios".

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Protestas masivas contra el gobierno de Bolivia. (Foto:Reuters)

Las declaraciones surgieron luego de que Morales afirmara que el presidente Javier Milei había enviado “dos Hércules llenos de gas” para trasladar efectivos policiales desde distintas regiones bolivianas hacia La Paz. Según el exmandatario, esa operación tendría como objetivo reforzar la represión contra sectores opositores.

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En diálogo con A24, Quirno calificó esas afirmaciones como “absolutamente falsas” y sostuvo que forman parte de “una campaña de desinformación y desestabilización” contra el gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira.

“Los aviones llevaron alimentos”, aseguró Quirno

El funcionario explicó que el pedido de asistencia fue realizado la semana pasada por el propio Gobierno de Bolivia para garantizar el abastecimiento en La Paz, afectada por cortes y bloqueos.

“Los Hércules fueron pedidos la semana pasada por el gobierno boliviano a la Argentina justamente para brindarles la oportunidad de abastecer a La Paz, que está siendo afectada por los cortes de estos opositores que están tratando de debilitar al gobierno del presidente (Rodrigo) Paz en Bolivia”, afirmó.

Bolivia 1 Reuters
El pedido de asistencia fue realizado la semana pasada por el propio Gobierno de Bolivia para garantizar el abastecimiento en La Paz, afectada por cortes y bloqueos. (Foto: Reuters)

El pedido de asistencia fue realizado la semana pasada por el propio Gobierno de Bolivia para garantizar el abastecimiento en La Paz, afectada por cortes y bloqueos. (Foto: Reuters)

Quirno agregó que la colaboración argentina consistió en apoyo logístico para trasladar alimentos bolivianos desde Santa Cruz hacia la capital del país vecino.

“Hemos organizado y complementado los esfuerzos que está haciendo Bolivia para enfrentar esta situación con ayuda logística de Argentina”, sostuvo.

El Gobierno negó vínculos con una eventual represión

El canciller también negó que los aviones argentinos hayan sido utilizados para trasladar fuerzas de seguridad: “Es absolutamente falso que los aviones se hayan utilizado para transportar agentes para reprimir. En el avión argentino va solamente tripulación argentina”, afirmó.

Además, explicó que la asistencia se desarrolla en el marco de acuerdos de cooperación entre ambos países y aseguró que distintos gobiernos de la región también brindan apoyo a Bolivia frente a la crisis interna.

Durante los últimos días, explicó, hubo coordinación con Paraguay, Ecuador, Chile, Guatemala, Honduras, Panamá, El Salvador, Perú y Costa Rica, entre otros países. También mencionó contactos con Estados Unidos e Israel.

Milei y Paz Pereira
Quirno afirmó que la asistencia se da en el marco de acuerdos de cooperación entre ambos países y aseguró que distintos gobiernos de la región también brindan apoyo a Bolivia frente a la crisis interna. (Foto: archivo)

Quirno afirmó que la asistencia se da en el marco de acuerdos de cooperación entre ambos países y aseguró que distintos gobiernos de la región también brindan apoyo a Bolivia frente a la crisis interna. (Foto: archivo)

Por último, Quirno vinculó las críticas de Evo Morales con los cambios políticos en la región y sostuvo que “el cambio de signos de gobierno genera una reacción muy virulenta de aquellos que perdieron las elecciones”.

En esa línea, afirmó que existe “un modo operandi muy claro en toda la región en la medida que estos gobiernos triunfan y sacan a los populismos en la región. Nosotros junto a los países que estamos tratando de luchar contra este flagelo. Estamos unidos en el apoyo a Bolivia", concluyó.

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