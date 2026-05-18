Un funcionario del Gobierno celebró el avance de la licitación de la Hidrovía: "Es una gran noticia para todos los argentinos"

Además, el funcionario indicó que "este procedimiento tiene muchos interesados en que no salga o salga mal" y objetó que "siempre están los malos perdedores y después hay actores que en Argentina quieren que nada cambie, entre ellos se juntan y se ponen de acuerdo". "Acá nos concentramos en trabajar con la mayoría y la mayoría quiere bajar los costos, vivir mejor y ser más competitivos en el mundo", retrucó.

"Nos hemos concentrado en darle participación a todos los actores del sector y hacer el proceso más auditado y participativo de la historia. Hace un año que venimos trabajando en eso", defendió el proceso de licitación que se definirá entre las firmas Jan De Nul NV–Servimagnus SA y Dredging, Environmental & Marine Engineering NV (DEME).

La apertura de sobres y las etapas de la licitación

Además, el director anticipó que este martes tendrá lugar una jornada de apertura de sobres clave para la licitación. "Mañana es un día fundamental porque tenemos la apertura del tercer sobre donde vemos finalmente esas ofertas económicas donde se va a ver el precio del peaje que se le va a cobrar a la navegación, y según los pliegos, debería estar bajando por lo menos un 15 por ciento de lo que se paga hoy".

Arreseygor también contó que una vez que se realice la adjudicación a la empresa que se quede con el control de la Hidrovía, se prevén tres etapas. "La primera etapa va a ser de mantenimiento", adelantó y señaló que en la "segunda etapa" después de que se realicen estudios medioambientales se va a avanzar en una "primera profundización" del río Paraná.

Respecto a las tareas de dragado, agregó que habrá "una tercera etapa de mayor profundización de todo el sistema, para que todos los barcos salgan cargados al 100 por ciento". Todo ese proceso, aclaró, que se desarrollaría "en un plazo de cinco años".