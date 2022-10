En otras palabras, el profesional argumentó: "No hay indicios del parricidio, sí de conflictividad. No se puede anticipar o pronosticar un parricidio. En aquellos que no se deben a enfermedades, siempre encontrás un confitico donde están enmascarado el odio, violencia interna y el resentimiento".

En este marco, Taragano dio detalles sobre este tipo de estructuras mentales. "Todos tenemos odios y pasiones, pero no todos somos parricidas. Si no hay una enfermedad mental, vienen las psicopatías. Un psicópata tiene muchas veces rencor y violencia. Hay siempre un pequeño toque de trastorno metal".

Y volvió a recalcar: "No se pueden anticipar estos hechos. Si se pueden anticipar es porque la persona está más psicótica (N. de la R.: que pierde contacto con la realidad) que un psicópata, que captura las necesidades de otra persona para manipularla a su favor. El psicótico tiene muchas más manifestaciones".

Cómo fue el doble crimen en Vicente López

Martín del Río fue detenido semanas atrás como autor de un presunto doble parricidio, y quedó imputado por "doble homicidio cuádruplemente calificado por el vínculo, la alevosía, por criminis causa y por el uso de arma de fuego", delito que prevé como única pena la prisión perpetua.

Los fiscales afirman que fue el hijo menor quien, el 24 de agosto último por la tarde, llegó a la casona de la calle Melo al 1100 de Vicente López, que con alguna excusa convenció a sus padres para subirse al auto Mercedes Benz E350 estacionado en la cochera de la propiedad.

Allí, desde el asiento trasero, creen que los ejecutó con una de las dos armas faltantes en la casa, una pistola calibre 9 milímetros que su papá guardaba en la mesa de luz de su cuarto.

Esta semana se le comenzaron a realizar pericias psicológicas. El objetivo es saber si Martín del Río es imputable, es decir, si comprende la criminalidad de sus actos y dirige sus acciones. Además, se busca determinar si aparece algún rasgo de su personalidad que permita inferir que pudo ser el autor del crimen que se le imputa, en este caso, un doble parricidio.