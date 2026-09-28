La fuerte confesión de Wanda Nara sobre la película para la que engordó 10 kilos: "Vergüenza..."

Cuando un seguidor quiso saber el motivo y le preguntó “¿Por qué 10 kilos para el personaje de la peli?”, la actriz eligió mantener el misterio y respondió: “Tenés que verla”.

Pero la transformación física no fue el único aspecto que Wanda destacó de la experiencia. Al hablar de aquello que más la cautivó del proyecto, puso el foco en quienes estuvieron detrás de la película: “Pero lo que más me cautivó es el grupo humano que integra este proyecto”.

Y fue entonces cuando apareció la confesión que más llamó la atención. Wanda compartió una imagen junto a Agustín Bernasconi, su coprotagonista y pareja de Lucía dentro de la ficción, y anticipó que hay escenas que todavía le generan pudor al pensar en que serán vistas por el público.

“Cuando me vean no lo van a poder creer. Me da vergüenza que me vean en algunas escenas. Sobre todo las que son con él”, escribió y ac{a vale recordar que a ambos los relacionaron el verano apsado, aunque ellos nunca confirmaron el vínculo.

La frase rápidamente despertó curiosidad entre sus seguidores, especialmente porque Wanda no explicó qué ocurre en esas escenas junto a Bernasconi. En cambio, prefirió dejar que el público descubra el resultado cuando la película llegue a los cines.

¿Querés ser mi hijo? es una comedia romántica dirigida por Hernán Guerschuny y representa el debut de Wanda Nara en la pantalla grande. La historia tiene a Bernasconi como uno de sus protagonistas y plantea una nueva faceta artística para la conductora.

Por ahora, Wanda decidió compartir apenas algunas pistas: 10 kilos más para construir a Lucía, una preparación especial y escenas que le dan vergüenza, especialmente aquellas que comparte con Bernasconi. El resto, al menos por ahora, prefiere mantenerlo bajo siete llaves. Como ella misma respondió cuando le preguntaron por qué tuvo que aumentar 10 kilos: “Tenés que verla”.