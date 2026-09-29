Sus hijos descubrieron el cuerpo de su mamá y la autopsia reveló un dato desgarrador

El estudio forense determinó que Giménez murió como consecuencia de un traumatismo cráneo-facial y cervical, acompañado por múltiples heridas provocadas por un arma blanca. Los primeros análisis habían estimado que el fallecimiento se había producido entre 15 y 2 horas antes del momento en que fue encontrado el cuerpo.

A partir de las características de la muerte, el caso comenzó a ser investigado bajo protocolo de femicidio. De todos modos, desde la Fiscalía remarcaron que esta medida no implica que esa sea la única explicación considerada y que continúan abiertas otras líneas de investigación.

Una escena que dejó varias preguntas: buscan reconstruir los movimientos

Mientras avanzaban las pericias en la vivienda, los investigadores advirtieron que no había un desorden generalizado en las distintas habitaciones. Otro elemento que llamó la atención fue que la puerta de ingreso no presentaba signos de haber sido forzada.

Los peritos tampoco encontraron vainas servidas dentro del domicilio, pese a que algunos vecinos afirmaron haber escuchado detonaciones durante las horas previas al hallazgo.

En cambio, se constató que faltaban el teléfono celular de Giménez y el manojo de llaves de la vivienda. De acuerdo con una de las líneas que analiza la investigación, ambos elementos podrían haber sido llevados por el responsable antes de abandonar el lugar.

La investigación quedó bajo la intervención de la Agencia sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Investigaciones, que ya comenzó a realizar distintas medidas para intentar reconstruir lo ocurrido.

Uno de los principales objetivos es relevar las cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en la zona. Los registros podrían permitir establecer quién ingresó o salió de la vivienda y cuáles fueron los movimientos registrados alrededor del domicilio durante las horas previas y posteriores al crimen.

La fiscal Paula Barros solicitó nuevas medidas para avanzar con la investigación y determinar quién fue el responsable del ataque.

También investigan una posible amenaza por una deuda

Además de la hipótesis de un posible femicidio, los investigadores analizan si la mujer había recibido amenazas vinculadas con una deuda económica durante los días anteriores a su asesinato.

Por el momento, esa posibilidad no cuenta con elementos firmes que permitan confirmarla y forma parte de las distintas líneas que busca establecer la Fiscalía.

Mientras se esperan nuevos resultados de las pericias y del análisis de las cámaras de seguridad, la investigación apunta a reconstruir las últimas horas de Giménez y determinar quién ingresó a la vivienda, qué ocurrió dentro del domicilio y cuál fue el móvil del crimen.