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Franco Colapinto ya apunta a Malasia tras el abandono en Bakú: "Tengo..."

Franco Colapinto busca revancha tras el abandono en Bakú y ya se prepara para Sepang por el GP de Bahréin en Malasia. La palabra de los pilotos.

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Tras el trago amargo vivido en las calles de Bakú, donde un múltiple accidente durante la vuelta 36 lo dejó fuera de carrera junto a su compañero de equipo, Pierre Gasly, y al británico Lando Norris, Franco Colapinto ya dio vuelta la página y apunta todos sus cañones al próximo desafío. El piloto de 23 años busca dejar atrás lo que significó su primer abandono de la temporada en la Fórmula 1 y apunta a volver a sumar unidades, tal como lo logró en ocho grandes premios a lo largo del año.

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Sin tiempo que perder, el argentino voló directamente desde Azerbaiyán hacia la sede de Enstone para encarar una intensa jornada de trabajo en el simulador. La preparación adquiere un valor fundamental de cara al Gran Premio de Bahréin, una cita que de forma excepcional se disputará en el trazado de Sepang, Malasia, luego de incorporarse de urgencia al calendario tras la cancelación de la carrera prevista en Sakhir en abril pasado.

Cómo se prepara Franco Colapinto para debutar en el circuito de Sepang

El escenario malasio representará un trazado completamente inédito para el bonaerense dentro de la máxima categoría. Para contrarrestar la falta de rodaje en pista y adaptarse al cambio de huso horario, el argentino debió implementar una rutina exigente: “Fue algo bastante particular, ya que nos estamos preparando para adaptarnos al huso horario y estuve en la fábrica a las 5 de la mañana junto con mis ingenieros”, reveló el bonaerense sobre el trabajo realizado.

Respecto a los retos climáticos y técnicos que le esperan en territorio asiático, Colapinto remarcó su expectativa: “Será mi primera experiencia en Sepang. Es un circuito del que escuché hablar y que vi mucho mientras crecía viendo la Fórmula 1. Una de las cosas que más llaman la atención son las condiciones, ya que hace mucho calor y hay mucha humedad, y siempre parece haber una alta probabilidad de que llueva”. De cara a la actividad oficial, el oriundo de Pilar fijó sus metas: “Tengo muchas ganas de conocer Malasia y el objetivo es tener un viernes productivo, lograr que el auto esté dentro de una buena ventana de puesta a punto y, con suerte, estar en condiciones de luchar por el top 10 en ambas jornadas nuevamente”.

Qué dijo Pierre Gasly en la previa del Gran Premio en Malasia

Por el lado del otro garaje de Alpine, el compromiso en Sepang tendrá un sabor muy especial para Pierre Gasly. La cita marcará el reencuentro del francés con la pista en la que concretó su debut oficial dentro de la Fórmula 1 hace nueve temporadas.

“Tengo muy buenos recuerdos de Malasia, ya que allí hice mi debut en la Fórmula 1 en 2017. El otro día estuve mirando algunas fotos de aquel fin de semana y es increíble cuánto han cambiado los autos y el deporte. Yo también he cambiado un poco; definitivamente era un poco más joven, estaba un poco más fresco y ¡creo que mi cuello ha duplicado su tamaño!”, bromeó el piloto galo.

Tras descansar unos días en su residencia de Milán para encarar la segunda posta de esta seguidilla de tres carreras consecutivas, Gasly analizó las exigencias del trazado: “La grilla está dividida entre quienes tienen experiencia compitiendo allí y quienes no. Conozco las exigencias de las condiciones: hace mucho calor y hay mucha humedad, siempre existe la posibilidad de que llueva y, además, el trazado es bastante rápido y exigente físicamente en todo momento”.

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