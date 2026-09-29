Franco Colapinto ya apunta a Malasia tras el abandono en Bakú: "Tengo..."

Qué dijo Pierre Gasly en la previa del Gran Premio en Malasia

Por el lado del otro garaje de Alpine, el compromiso en Sepang tendrá un sabor muy especial para Pierre Gasly. La cita marcará el reencuentro del francés con la pista en la que concretó su debut oficial dentro de la Fórmula 1 hace nueve temporadas.

“Tengo muy buenos recuerdos de Malasia, ya que allí hice mi debut en la Fórmula 1 en 2017. El otro día estuve mirando algunas fotos de aquel fin de semana y es increíble cuánto han cambiado los autos y el deporte. Yo también he cambiado un poco; definitivamente era un poco más joven, estaba un poco más fresco y ¡creo que mi cuello ha duplicado su tamaño!”, bromeó el piloto galo.

Tras descansar unos días en su residencia de Milán para encarar la segunda posta de esta seguidilla de tres carreras consecutivas, Gasly analizó las exigencias del trazado: “La grilla está dividida entre quienes tienen experiencia compitiendo allí y quienes no. Conozco las exigencias de las condiciones: hace mucho calor y hay mucha humedad, siempre existe la posibilidad de que llueva y, además, el trazado es bastante rápido y exigente físicamente en todo momento”.