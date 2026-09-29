La drástica decisión de la Justicia con Pity Álvarez tras el episodio en el Hospital Tornú

Además, el director del Hospital Tornú deberá presentar informes cada 30 días con información sobre la evolución clínica de Álvarez y cualquier novedad relevante vinculada con su estado físico y mental.

El juzgado también dejó abierta la posibilidad de disponer una consigna policial dentro del centro de salud si fuera necesario para impedir un nuevo intento de abandonar la institución antes de que los médicos determinen su alta.

Qué pasará con Pity Álvarez durante los próximos 90 días

La internación fue establecida por un plazo de 90 días, aunque la resolución contempla la posibilidad de que durante ese período se determine una eventual derivación a una institución psiquiátrica especializada.

La medida fue adoptada en carácter excepcional y bajo los criterios establecidos por la legislación de salud mental. El objetivo señalado en la resolución es garantizar la continuidad del tratamiento y evitar que el paciente abandone la atención médica de manera intempestiva.

El juzgado también remarcó que la internación debe ser utilizada como un recurso terapéutico restrictivo y durante el menor tiempo posible, y que la persona internada conserva sus derechos fundamentales.

La situación de Álvarez se produce mientras avanza el juicio oral por el asesinato de Cristian Díaz, por el que el músico está siendo juzgado.

El proceso tuvo que atravesar distintas situaciones vinculadas con el estado de salud de Álvarez. En este caso, su internación en el Tornú y el posterior intento de fuga llevaron a que la Justicia Civil adoptara nuevas medidas para garantizar su permanencia en el tratamiento.

La resolución establece además que, una vez superada la situación que justificó la medida de protección, el hospital deberá disponer la externación inmediata, sin necesidad de solicitar una nueva autorización judicial.