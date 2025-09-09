En vivo Radio La Red
Policiales
Funeral
Tragedia
Tragedia

Dolor infinito: estaba en el funeral de su hijo y mientras llevada el cajón sucedió algo inesperado

El dramático episodio ocurrió cuando Norman de 61 años, se desvaneció delante de su familia mientras despedían a su hijo fallecido.

Dolor infinito: estaba en el funeral de su hijo y mientras llevada el cajón sucedió algo inesperado

Dolor infinito: estaba en el funeral de su hijo y mientras llevada el cajón sucedió algo inesperado

Se trata de Norman White, de 61 años, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras el ataúd de su hijo, David Beilicki, de 41 años, era trasladado hacia la capilla del Crematorio Teesside Middlesbrough. David había sido encontrado muerto en el sofá de un familiar tras una larga lucha contra las adicciones, dejando a la familia devastada por su fallecimiento.

Según relató su hija, Chantelle White, la familia estaba reunida para darle el último adiós a David cuando notó que su padre no estaba presente.

“Cuando nos sentamos, miré a mi alrededor y dije: ‘¿Dónde está mi padre?’”, contó la joven al portal británico Teesside Live.

Al salir de la capilla, Chantelle encontró a Norman inconsciente y de inmediato solicitaron asistencia médica. Fue trasladado con urgencia al hospital, donde recibió atención de emergencia, pero lamentablemente su corazón no resistió y falleció poco después. La conmoción en la familia fue inmediata, ya que en cuestión de horas habían perdido tanto a un hijo como a un padre.

El testimonio de su hija: "Murió de corazón..."

Chantelle describió la experiencia como “traumática e inimaginable”, asegurando que nunca podría haberse preparado para algo así.

“Ha sido tan traumático, nunca pensarías en algo como esto, no podrías escribirlo”, expresó, y agregó: “Yo creo que murió por haber tenido el corazón roto. Creo que ver a toda la familia junta así debe haber sido demasiado”.

David Beilicki, el hijo fallecido, había enfrentado durante años problemas de adicción. Su muerte ya había provocado un gran impacto en la familia, y la pérdida posterior de Norman White añadió un nivel de dolor inimaginable, dejando a los allegados en estado de shock. Chantelle destacó que su padre no tenía antecedentes cardíacos, lo que resalta el efecto devastador que puede tener un estrés emocional extremo.

