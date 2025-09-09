Dolor infinito: estaba en el funeral de su hijo y mientras llevada el cajón sucedió algo inesperado

El testimonio de su hija: "Murió de corazón..."

Chantelle describió la experiencia como “traumática e inimaginable”, asegurando que nunca podría haberse preparado para algo así.

“Ha sido tan traumático, nunca pensarías en algo como esto, no podrías escribirlo”, expresó, y agregó: “Yo creo que murió por haber tenido el corazón roto. Creo que ver a toda la familia junta así debe haber sido demasiado”.

David Beilicki, el hijo fallecido, había enfrentado durante años problemas de adicción. Su muerte ya había provocado un gran impacto en la familia, y la pérdida posterior de Norman White añadió un nivel de dolor inimaginable, dejando a los allegados en estado de shock. Chantelle destacó que su padre no tenía antecedentes cardíacos, lo que resalta el efecto devastador que puede tener un estrés emocional extremo.