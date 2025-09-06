En vivo Radio La Red
Tragedia en Entre Ríos: tres amigos murieron y uno lucha por su vida tras ser embestidos por un tren

Una camioneta con cuatro ocupantes fue impactada por una formación de carga en el sur del departamento Islas, sobre la Ruta Nacional 12.

El accidente ocurrió en el cruce ferroviario de Médanos

El accidente ocurrió en el cruce ferroviario de Médanos, sobre la ruta nacional 12 (Bomberos Voluntarios de Ceibas) 

Un trágico accidente en Médanos terminó con la vida de tres hombres y dejó a un cuarto en estado crítico. El hecho ocurrió el sábado, en un cruce ferroviario sin barreras del kilómetro 190 de la ruta nacional 12, al sur del departamento Islas, en Entre Ríos. Una camioneta Toyota Hilux, en la que viajaban cuatro amigos oriundos de Buenos Aires, fue embestida por una formación de carga de cereales que partía desde Basavilbaso con destino a Puerto del Guazú.

La violencia del impacto dejó atrapadas a las víctimas entre los hierros del vehículo. Dos murieron en el lugar, uno durante el traslado médico y solo uno logró sobrevivir, aunque con lesiones graves.

Los ocupantes de la camioneta habían salido de pesca rumbo a Gualeguay, según indicaron las autoridades. Todos eran amigos, tenían la misma edad y habían cargado el vehículo con equipos y utensilios para la jornada de pesca.

El viaje, que parecía una escapada recreativa de fin de semana, se transformó en una tragedia cuando el tren impactó contra la camioneta en el paso ferroviario de Médanos, una zona conocida por la falta de barreras y señalización sonora.

Las víctimas, oriundas de Tres Arroyos, Buenos Aires, viajaban a pescar cuando fueron embestidas por el tren (Elonce/ Bomberos Voluntarios de Ceibas)

Las víctimas, oriundas de Tres Arroyos, Buenos Aires, viajaban a pescar cuando fueron embestidas por el tren (Elonce/ Bomberos Voluntarios de Ceibas)

Una colisión sin advertencias: el cruce que preocupa a los vecinos

El choque ocurrió en un punto donde el paso del tren no está protegido ni por barreras automáticas ni por alertas acústicas. Los residentes del lugar aseguran que se trata de una zona peligrosa, especialmente para quienes no la transitan con frecuencia.

Las primeras pericias intentan determinar cómo se dio la mecánica del impacto. Sin embargo, la ausencia de medidas preventivas en el cruce ferroviario ya genera inquietud en las comunidades aledañas.

Quiénes eran las víctimas del accidente

Las tres víctimas fatales fueron identificadas como Juan Pesalaccia (46), Darío Dannunzio (45) y Patricio Christiansen (45), todos oriundos de la ciudad de Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires.

Pesalaccia y Dannunzio murieron en el acto, dentro de la camioneta, debido a la magnitud del impacto. Christiansen, por su parte, fue rescatado con vida, pero falleció más tarde mientras recibía atención médica por las heridas sufridas.

El único sobreviviente es Diego Dannunzio (45), quien permanece hospitalizado en estado grave. Presenta una fractura en el fémur de su pierna izquierda y permanece sedado en el Hospital San Antonio de Gualeguay.

La falta de barrera y señalización sonora en el cruce ferroviario podría haber aportado al siniestro (Elonce/ Bomberos Voluntarios de Ceibas)

La falta de barrera y señalización sonora en el cruce ferroviario podría haber aportado al siniestro (Elonce/ Bomberos Voluntarios de Ceibas)

Lo que dijo la policía sobre el grupo de amigos

El comisario Jorge Moreyra, jefe de la Policía Departamental Islas, confirmó que las víctimas eran parte de un grupo de amigos que compartían una actividad recreativa. “Todos tienen la misma edad y viajaban hacia Gualeguay a pescar. En la camioneta estaban todos los equipos de pesca”, aseguró a medios locales.

La hipótesis principal es que el grupo no vio venir al tren o no logró reaccionar a tiempo. Las condiciones del cruce habrían sido un factor determinante en el desenlace fatal.

Tareas de rescate entre hierros retorcidos

Tras el accidente, los equipos de emergencia debieron intervenir con urgencia. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía, Bomberos Voluntarios de Ceibas y Médanos, y personal de salud. Las maniobras de rescate se extendieron debido a la complejidad de la situación: dos de los cuerpos quedaron atrapados en el interior del vehículo.

La formación ferroviaria involucrada en el accidente transportaba cereales y cubría el trayecto entre Basavilbaso y Puerto del Guazú. El maquinista y su acompañante, ambos residentes de Basavilbaso, no sufrieron heridas ni complicaciones físicas.

Tampoco se reportaron daños estructurales significativos en el tren, aunque sí se inició una investigación formal para evaluar su velocidad al momento del impacto y si se respetaron los protocolos de seguridad.

