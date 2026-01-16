En vivo Radio La Red
Nuevos accidentes en La Frontera de Pinamar: al menos tres heridos tras volcar con su UTV

Tras el accidente al menos dos mujeres y un joven debieron ser trasladados a centros de salud. Más temprano, en otro hecho similar, un hombre fue internado.

Al menos tres heridos tras volcar con su UTV.

Mientras continúa la conmoción por el estado de salud de Bastia, el nene de 8 años que fue operado cuatro veces tras el choque en La Frontera en Pinamar, este viernes se registraron dos accidentes más en la zona ya que volcaron dos UTV. En el primer caso se registró un herido, pero el segundo hecho revistió mayor gravedad y al menos tres personas fueron trasladadas a centros de salud con fuertes heridas.

Habló el conductor de la camioneta que chocó contra la UTV en la que iba Bastián

El móvil de A24 desde el lugar captó el primer accidente, pero sobre todo informó sobre el segundo, en el cual se pudo observar como a dos jóvenes mujeres se le inmovilizó el cuello, la subieron en una camioneta para trasladarlas, en tanto, a otro joven lo subieron a una ambulancia y todos fueron llevados a centros de salud de Pinamar.

La velocidad, la imprudencia y la falta de controles, se destacaron en las imágenes registradas en el lugar. Apenas iniciada la segunda quincena de enero, y en el comienzo del fin de semana, la zona conocida como La Frontera de Pinamar volvió a ser protagonista de accidentes, por el que una persona resultó herida y tuvo que ser derivada a un hospital cercano, luego de volcar con un UTV y un rato después otro también dejó al menos tres heridos.

La Policía intervino en el lugar y se investigan las causas de estos nuevos accidentes, mientras se espera los primeros partes de los heridos.

Cómo sigue el estado de Salud de Bastian

Los siniestros tiene lugar mientras Bastian continúa internado y luchando por su vida, luego del choque entre un UTV en el que viajaba y una camioneta 4x4. El menor de edad fue intervenido quirúrgicamente este viernes por cuarta vez, luego de que le detectara múltiples fracturas de cráneo.

De acuerdo con el parte que se conoció este viernes, Bastian fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti”.

"Esta cirugía, se pudo realizar luego de que el paciente sea evaluado completamente a través de estudios de alta complejidad realizados en el Hospital desde su ingreso hasta la mañana de hoy. En la misma se pudo explorar de manera minuciosa su estado y cerrar el abdomen", indicaron desde el hospital.

El menor se encuentra con pronóstico reservado, internado en la unidad de cuidados intensivos y aguardando una favorable evolución.

Al menos tres heridos tras volcar con su UTV.

Imputaron al padre de Bastian

En tanto, este viernes fue imputado Maximiliano, el padre, por "lesiones culposas agravadas". La Justicia decidió imputarlo debido a que el menor no llevaba elementos de protección ni llevaba cinturón de seguridad al momento del accidente.

La fiscalía lo acusó del delito de lesiones culposas agravadas, al igual que los conductores la Amarok y el UTV que protagonizaron el accidente.

