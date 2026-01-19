El plus que paga ANSES en febrero por el combo AUH más Tarjeta Alimentar 

Montos vigentes de la Tarjeta Alimentar en febrero

De esta manera, durante el calendario de pagos de febrero, los titulares cobrarán los siguientes importes, sin modificaciones respecto de enero:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062

El dinero se acredita de forma automática en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH u otra prestación compatible, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

AUH y Tarjeta Alimentar: el bono de $150.000 que ANSES paga en noviembre y pocos saben cómo activa ANSES confirma cuánto se cobra por AUH y Tarjeta Alimentar en enero de 2026

Cómo se cobra la Tarjeta Alimentar

El beneficio no se entrega mediante una nueva tarjeta física. El monto correspondiente se deposita directamente en la cuenta del titular y puede utilizarse con la tarjeta de débito asociada.

Los fondos están destinados exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. No está permitida la extracción de efectivo ni la adquisición de productos que no formen parte de la canasta básica alimentaria.

Quiénes acceden a la Tarjeta Alimentar

El programa alcanza a los siguientes grupos:

Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive

Personas embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)

Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad

La incorporación es automática, siempre que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente actualizados en el sistema de ANSES.

Qué tener en cuenta antes del cobro

Desde ANSES recuerdan que, aunque la AUH se actualiza mensualmente por inflación, la Tarjeta Alimentar no cuenta con aumentos automáticos. Por ahora, no hay una fecha confirmada para una próxima suba del beneficio alimentario.

Por ese motivo, recomiendan verificar los montos y las fechas de cobro a través de los canales oficiales antes de cada pago, para evitar confusiones o expectativas erróneas.