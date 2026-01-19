El plus que paga ANSES en febrero por el combo AUH más Tarjeta Alimentar
El aumento del 2,8% por inflación impactará en la AUH durante febrero. Qué pasará con la Tarjeta Alimentar y otras prestaciones.
El plus que paga ANSES en febrero por el combo AUH más Tarjeta Alimentar
En febrero, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrarán con un aumento del 2,8%, producto del sistema de actualización mensual que ajusta las prestaciones según la inflación informada por el INDEC. Sin embargo, el incremento no alcanzará a la Tarjeta Alimentar, que continuará con los mismos valores que en enero.
Desde el Ministerio de Capital Humano confirmaron que, por el momento, no está prevista una actualización del refuerzo alimentario, por lo que los montos seguirán congelados durante el segundo mes del año.
AUH con suba por inflación y Tarjeta Alimentar sin aumento
Mientras la AUH se ajusta todos los meses en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la Tarjeta Alimentar no integra el esquema de movilidad automática. Esto significa que sus incrementos dependen exclusivamente de una decisión del Poder Ejecutivo.
En la práctica, el desfasaje provoca que, aun cuando la asignación principal se actualiza por inflación, el complemento alimentario pueda permanecer sin cambios durante varios meses, como ocurre actualmente.
Montos vigentes de la Tarjeta Alimentar en febrero
De esta manera, durante el calendario de pagos de febrero, los titulares cobrarán los siguientes importes, sin modificaciones respecto de enero:
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres hijos o más: $108.062
El dinero se acredita de forma automática en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH u otra prestación compatible, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Cómo se cobra la Tarjeta Alimentar
El beneficio no se entrega mediante una nueva tarjeta física. El monto correspondiente se deposita directamente en la cuenta del titular y puede utilizarse con la tarjeta de débito asociada.
Los fondos están destinados exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. No está permitida la extracción de efectivo ni la adquisición de productos que no formen parte de la canasta básica alimentaria.
Quiénes acceden a la Tarjeta Alimentar
El programa alcanza a los siguientes grupos:
Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive
Personas embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)
Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad
La incorporación es automática, siempre que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente actualizados en el sistema de ANSES.
Qué tener en cuenta antes del cobro
Desde ANSES recuerdan que, aunque la AUH se actualiza mensualmente por inflación, la Tarjeta Alimentar no cuenta con aumentos automáticos. Por ahora, no hay una fecha confirmada para una próxima suba del beneficio alimentario.
Por ese motivo, recomiendan verificar los montos y las fechas de cobro a través de los canales oficiales antes de cada pago, para evitar confusiones o expectativas erróneas.