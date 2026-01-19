Triste y devastado: las últimas fotos de Luciano Castro tras tomar distancia con Griselda Siciliani

Después de que en A la tarde (América TV) confirmaran la separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro, Marcia Frisciotti en su cuenta de Gossipeame compartió cómo pasa sus días el actor en Mar del Plata tras la ruptura.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Marcia Frisciotti compartió en su cuenta de Gossipeame cómo Luciano Castro pasa sus días en Mar del Plata tras la separación de Griselda Siciliani.
Después de que en A la tarde (América TV) confirmaran la separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro, Marcia Frisciotti en su cuenta de Gossipeame compartió cómo pasa sus días el actor en Mar del Plata tras la ruptura.
Sobre una foto de Castro reflexivo en la playa, Pochi escribió: "Lo que me cuentan es que se los veía siempre juntos por Rumenco, donde él alquilan casa, super acaramelados hasta que él dio la nota, desde ahí no se la vio más y no sé si ella después pegó la vuelta".
"Ahora se lo ve con sus hijos... Ahora él es un cincuentón que está muy regio", cerró la comunicadora.
La relación entre Siciliani y Castro había comenzado con mucha intensidad y rápidamente se convirtió en una de las más comentadas del ambiente artístico. Sin embargo, en las últimas semanas los rumores de crisis empezaron a crecer. La filtración de audios del actor, que se viralizaron en redes sociales, habría sido uno de los detonantes.
Fuentes cercanas aseguraron que Griselda, cansada de la exposición mediática y de las versiones de supuestas infidelidades, decidió poner punto final. La actriz, que siempre se mostró muy reservada respecto a su vida privada, optó por enfocarse en sus proyectos profesionales y en su círculo íntimo, mientras Castro eligió refugiarse en Mar del Plata.
Los audios que Luciano Castro le envió a la danesa Sarah Borrell no solo generó un conflicto de pareja con Griselda Siciliani, sino que rápidamente traspasaron fronteras y se convirtieron en un fenómeno viral. En cuestión de horas, los mensajes de voz comenzaron a circular sin ningún tipo de límite por redes sociales, donde usuarios los transformaron en memes, parodias y reversiones.
Lo llamativo es que el furor no se limitó al español: con el avance de la inteligencia artificial, aparecieron versiones de los audios recreadas en chino y portugués, con una sorprendente imitación de la voz y la entonación del actor. Solo faltaba que llegara a manos de colegas internacionales, ¡y lo hizo! de la mano de Matt Damon y Ben Affleck.
En una entrevista distendida con Barbie Simons para C5N, los actores se prestaron al juego y emularon a Castro recreando, en tono humorístico, los famosos audios que se viralizaron en redes. “Oye, Sarah, buen día, guapa”, lanzaron entre risas Matt y Ben, dando inicio a un momento que rápidamente se volvió desopilante.
De inmediato, la periodista fue por más y les recordó otra de las expresiones que más repercusión tuvo entre los internautas. Sin dudarlo, Damon y Affleck siguieron el juego y prolongaron la parodia con absoluta complicidad: “No quiero ser un gilipollas y… ni ¿atosigáis?”, soltaron, confirmando que el fenómeno de los audios ya se instaló como parte de la cultura pop global.