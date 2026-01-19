En vivo Radio La Red
Actualidad
Servicio Meteorológico Nacional
AMBA
Pronostico del tiempo

El clima en el AMBA: ¿vuelve el calor?, el pronóstico del SMN para el resto de la semana

El Servicio Meteorológico Nacional descartó lluvias para este lunes en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense

El clima en el AMBA: ¿vuelve el calor?

El clima en el AMBA: ¿vuelve el calor?, el pronóstico del SMN para el resto de la semana

Tras un domingo con cielo mayormente nublado y una temperatura que no superó los 30 °C, el inicio de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presenta condiciones similares: tiempo estable, sin probabilidad de lluvias y con vientos predominantes del sector este.

Según el parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes comenzó con una temperatura de 15 °C y cielo mayormente nublado. Con el correr de la mañana, el cielo pasó a estar algo nublado y la temperatura alcanzó los 19 °C. Para la tarde se espera una máxima de 25 °C, con una disminución de la nubosidad.

PRONOSTICO

Los datos oficiales indican una humedad del 52 % y una visibilidad de 10 kilómetros, lo que garantiza buenas condiciones para el tránsito y las actividades al aire libre. Durante la mañana, se registrarán vientos del este con ráfagas que podrían alcanzar entre 23 y 31 km/h, generando un ambiente ventoso en la ciudad y sus alrededores.

El SMN confirmó que no se esperan precipitaciones en ninguna franja horaria del día. Por la noche, el cielo estará despejado y la temperatura rondará los 20 °C.

La estabilidad se mantendrá durante los próximos días. A partir del martes se prevé un paulatino ascenso térmico, con una mínima de 19 °C y una máxima de 29 °C, bajo un cielo algo nublado. En tanto, entre el miércoles y el sábado las temperaturas máximas oscilarán entre los 31 °C y 32 °C, con cielo parcialmente nublado.

El pronóstico extendido indica que la ausencia de lluvias y las temperaturas elevadas persistirán hacia el final de la semana, consolidando condiciones típicas del verano en la región metropolitana. De todos modos, se recomienda precaución por la intensidad del viento durante las primeras horas del día.

Alertas para el resto del país

De acuerdo con el último informe del Servicio Meteorológico Nacional, el norte del país se encuentra bajo alerta por tormentas, con dos provincias afectadas.

Las alertas alcanzan a Salta y Jujuy. En el caso de Salta, rige una alerta naranja debido a la probabilidad de “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medioambiente”. Localidades como Tartagal y San Ramón de la Nueva Orán podrían verse afectadas por tormentas fuertes.

Ante este escenario, el SMN recomienda:

  • Evitar actividades al aire libre.
  • No refugiarse debajo de árboles ni postes de electricidad.
  • Asegurar objetos que puedan volarse.
  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales.
