El clima en el AMBA: ¿vuelve el calor?, el pronóstico del SMN para el resto de la semana

La estabilidad se mantendrá durante los próximos días. A partir del martes se prevé un paulatino ascenso térmico, con una mínima de 19 °C y una máxima de 29 °C, bajo un cielo algo nublado. En tanto, entre el miércoles y el sábado las temperaturas máximas oscilarán entre los 31 °C y 32 °C, con cielo parcialmente nublado.

El pronóstico extendido indica que la ausencia de lluvias y las temperaturas elevadas persistirán hacia el final de la semana, consolidando condiciones típicas del verano en la región metropolitana. De todos modos, se recomienda precaución por la intensidad del viento durante las primeras horas del día.

Alertas para el resto del país

De acuerdo con el último informe del Servicio Meteorológico Nacional, el norte del país se encuentra bajo alerta por tormentas, con dos provincias afectadas.

Las alertas alcanzan a Salta y Jujuy. En el caso de Salta, rige una alerta naranja debido a la probabilidad de “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medioambiente”. Localidades como Tartagal y San Ramón de la Nueva Orán podrían verse afectadas por tormentas fuertes.

Ante este escenario, el SMN recomienda: