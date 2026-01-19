Tomás Dente expuso el peor video de Nancy Dupláa a los insultos tras el fuerte cruce con Eduardo Feinmann

El polémico comentario al aire de Luca Martin contra Chiche Gelblung haciendo referencia en tono irónico a la edad del destacado periodista desató fuertes críticas contra el joven desde las redes.
El periodista Tomás Dente recordó desde las redes una polémica reacción de la actriz Nancy Dupláa hace varios años en un programa de televisión ante el cariño de sus fanáticos.
Quien cuestionó fuerte al panelista de Bendita (El Nueve) fue Eduardo Feinmann desde su cuenta en X: "¿Quién es este pelot... e irrespetuoso?", lanzó sin vueltas el conductor de El noticiero de A24.
Esto derivó en picante un ida y vuelta de mensajes con la actriz Nancy Dupláa, madre de Luca, donde ambos marcaron sus posturas. Sin embargo, quien decidió jugar fuerte en la polémica fue Tomás Dente.
El periodista apeló al archivo y compartió un video con una polémica reacción de la actriz varios años atrás cuando con Diego Ramos participaron del programa Trip en la pantalla de Telefe, donde dos famosos compartían un viaje en auto.
"Miren lo que hacía hace mucho tiempo la humanitaria, empática, sorora, sensible de Nancy Dupláa", comentó Dente dando pie a esa parte de aquel momento televisivo.
En las imágenes se ve a la actriz reaccionar de manera llamativa contra los fans al ver el afecto de la gente desde afuera del auto: "Uy Dios, pu.. Los odio. Yo repartiría tortazos", le decía a Ramos.
Y luego al ver la gran cantidad de gente que los aguardaba a pocos metros le preguntó a su colega: "Che, ¿vamos a poder salir? No, no, a mí urticaria me agarra. Yo me tiro al río", dijo entre risas Dupláa.
Tras reflejar ese video, Tomás Dente reflexionó al respecto de manera picante contra la actriz: "Y no me vengan que pasó hace mucho tiempo, que es algo viejo, que las personas evolucionan... porque este tipo de cosas te definen como ser humano. Es el mundo del revés porque resulta ser que después según Nancy Dupláa la basura es Feinmann, rarísimo".
Eduardo Feinmann arremetió directamente contra Nancy Dupláa desde X por el polémico comentario Luca Martin sobre Chiche Gelblung.
"De tal palo tal astilla. Esta astilla es del palo llamado @NancyDupla5. Se crió con lo peor de esa mujer, con malos ejemplos y faltas de respeto. Nada tiene que ver @matiasmartin, un gran tipo, con grandes valores", remarcó picante el conductor de A24.
La actriz decidió responderle de manera directa al conductor, destacando lo buena persona que es su hijo y que aprenderá a manejar mejor su vocabulario en televisión.
"Gran madera la de Luca, sensible, empático, buen hijo, buen amigo, va a aprender a manejar mejor su lengua y estaremos para ayudarlo. ¿Será que el del 'ejemplo' sos vos? ¿Cómo? ¿Operando contra los médicos del Garrahan? ¿O maltratando estudiantes? El mundo del revés", expresó la artista cuestionando al periodista.
A lo que Eduardo Feinmann retrucó: "No operé contra médicos del Garrahan, sí contra las mafias sindicales y corruptas enquistadas allí. No callé ni maltraté a estudiantes, les di micrófono y les dije lo que había que decirles: no se toman colegios, allí se va a estudiar no a tomarlos. Valores".