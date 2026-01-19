Tomás Dente expuso el peor video de Nancy Dupláa a los insultos tras el fuerte cruce con Eduardo Feinmann

"Miren lo que hacía hace mucho tiempo la humanitaria, empática, sorora, sensible de Nancy Dupláa", comentó Dente dando pie a esa parte de aquel momento televisivo.

En las imágenes se ve a la actriz reaccionar de manera llamativa contra los fans al ver el afecto de la gente desde afuera del auto: "Uy Dios, pu.. Los odio. Yo repartiría tortazos", le decía a Ramos.

Y luego al ver la gran cantidad de gente que los aguardaba a pocos metros le preguntó a su colega: "Che, ¿vamos a poder salir? No, no, a mí urticaria me agarra. Yo me tiro al río", dijo entre risas Dupláa.

Tras reflejar ese video, Tomás Dente reflexionó al respecto de manera picante contra la actriz: "Y no me vengan que pasó hace mucho tiempo, que es algo viejo, que las personas evolucionan... porque este tipo de cosas te definen como ser humano. Es el mundo del revés porque resulta ser que después según Nancy Dupláa la basura es Feinmann, rarísimo".

El cruce entre Eduardo Feinmann y Nancu Dupláa por Luca Martin

Eduardo Feinmann arremetió directamente contra Nancy Dupláa desde X por el polémico comentario Luca Martin sobre Chiche Gelblung.

"De tal palo tal astilla. Esta astilla es del palo llamado @NancyDupla5. Se crió con lo peor de esa mujer, con malos ejemplos y faltas de respeto. Nada tiene que ver @matiasmartin, un gran tipo, con grandes valores", remarcó picante el conductor de A24.

La actriz decidió responderle de manera directa al conductor, destacando lo buena persona que es su hijo y que aprenderá a manejar mejor su vocabulario en televisión.

"Gran madera la de Luca, sensible, empático, buen hijo, buen amigo, va a aprender a manejar mejor su lengua y estaremos para ayudarlo. ¿Será que el del 'ejemplo' sos vos? ¿Cómo? ¿Operando contra los médicos del Garrahan? ¿O maltratando estudiantes? El mundo del revés", expresó la artista cuestionando al periodista.

A lo que Eduardo Feinmann retrucó: "No operé contra médicos del Garrahan, sí contra las mafias sindicales y corruptas enquistadas allí. No callé ni maltraté a estudiantes, les di micrófono y les dije lo que había que decirles: no se toman colegios, allí se va a estudiar no a tomarlos. Valores".

eduardo feinmamn y nancy duplaa cruce en x por luca martin