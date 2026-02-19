En vivo Radio La Red
Policiales
Abuela
Influencer
REVELACIÓN

Cayó un menor por la entradera a la abuela influencer: su rol en "La Banda del Millón"

El arresto de un adolescente de 17 años marca un nuevo avance en la investigación por el violento robo a la abuela de Mónica Mancini en el barrio bonaerense de Martínez, un caso que generó fuerte impacto en redes y en la zona norte del conurbano.

Cayó un menor por la entradera a la abuela influencer: su rol en La Banda del Millón

La investigación por el violento asalto a la abuela influencer de Martínez, Mónica Eugenia Mancini, sumó un nuevo capítulo este jueves con la detención de un adolescente de 17 años, señalado como uno de los autores materiales del hecho. El joven fue arrestado en el partido bonaerense de Tigre y trasladado a un centro de menores de la ciudad de La Plata, donde permanecerá alojado mientras avanza la causa judicial.

Imagen de la celda de Hugo San Martín y del día de su detención, en noviembre de 2024.

El caso conmocionó a la zona norte del conurbano en enero pasado, cuando Mancini, una jubilada de 82 años con más de 200 mil seguidores en redes sociales, fue sorprendida en su casa durante la madrugada por delincuentes que actuaron con extrema violencia. Desde entonces, la investigación se orientó a desarticular a la organización criminal conocida como la “Banda del millón”, sospechada de protagonizar una serie de entraderas en viviendas de alto poder adquisitivo.

La detención fue el resultado de una serie de tareas de inteligencia encubierta realizadas por el Jefe del Comando de Patrullas Tigre, junto con personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la Comisaría Tigre 2ª. El adolescente tenía pedido de captura vigente y fue identificado como uno de los tres delincuentes que ingresaron al domicilio de la víctima.

El violento asalto que quedó grabado

El robo ocurrió minutos antes de las 4 de la madrugada del 9 de enero. Las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda registraron el momento en que los delincuentes irrumpieron por la fuerza, generando un fuerte impacto entre los vecinos y en la comunidad digital que seguía a la jubilada.

En las imágenes, que luego circularon en redes sociales, se observa cómo los asaltantes ingresaron con rapidez, redujeron a la mujer y la obligaron a entregar dinero, objetos de valor y datos personales. Los ladrones se llevaron joyas, euros, pesos en efectivo y pertenencias, pero también lograron vaciar cuentas bancarias y billeteras virtuales de la víctima, un dato que agravó la situación.

Los investigadores descubrieron que la maniobra no fue improvisada. Según las primeras conclusiones, el ataque habría sido coordinado desde una unidad penitenciaria por el presunto líder de la organización, quien impartía órdenes y seleccionaba a las víctimas.

Este dato reforzó la hipótesis de que la “Banda del millón” operaba con inteligencia previa, información sobre el nivel socioeconómico de los damnificados y un esquema de logística que incluía la transferencia de dinero digital.

Detenciones en cadena

La captura del menor en Tigre se suma a otros arrestos concretados en los últimos días en distintos puntos del conurbano bonaerense. Entre los detenidos figuran otro adolescente de 15 años y un hombre mayor de edad, todos sospechados de integrar la misma banda.

Las fuentes indicaron que las detenciones se lograron tras operativos coordinados entre distintas dependencias policiales, que permitieron ubicar a los sospechosos y seguir sus movimientos durante varios días.

El joven detenido fue trasladado de inmediato a un centro especializado en régimen cerrado para menores en La Plata, a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción de Responsabilidad Juvenil del Departamento Judicial San Isidro.

La causa fue caratulada como robo agravado bajo la modalidad de entradera, un delito que prevé penas severas debido al uso de violencia, la cantidad de participantes y la vulnerabilidad de la víctima.

Una modalidad delictiva en expansión

El caso volvió a poner en agenda el crecimiento de las entraderas en el conurbano bonaerense, especialmente en zonas residenciales. Los investigadores señalaron que estas bandas suelen seleccionar a sus víctimas mediante redes sociales, relevamientos previos o datos obtenidos por terceros.

En este sentido, la exposición pública de la víctima, quien compartía aspectos de su vida cotidiana en redes, podría haber sido un factor determinante para la elección del objetivo, aunque la investigación aún busca confirmar ese punto.

Los especialistas en seguridad advierten que estas organizaciones combinan métodos tradicionales con herramientas digitales. La utilización de billeteras virtuales y transferencias instantáneas permite a los delincuentes mover el dinero con rapidez, dificultando el rastreo.

Además, la participación de menores de edad en estos hechos representa un desafío para la Justicia, ya que las sanciones son distintas a las aplicadas a adultos. Sin embargo, el sistema prevé medidas de encierro en centros especializados cuando se trata de delitos graves.

El impacto en la víctima y su entorno

Tras el robo, Mancini relató el trauma vivido durante el ataque y las consecuencias emocionales que dejó el episodio. La jubilada contó que fue amenazada y obligada a revelar claves bancarias bajo presión, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

La repercusión del caso fue inmediata. En redes sociales, miles de usuarios expresaron su apoyo y exigieron justicia. El hecho también motivó debates sobre la seguridad, el uso de datos personales y la exposición digital.

En paralelo, las autoridades recomendaron extremar precauciones al compartir información sensible en plataformas online. También destacaron la importancia de reforzar medidas de seguridad domiciliaria y alertar a las fuerzas ante movimientos sospechosos.

