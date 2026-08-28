Detuvieron a "Bebote" Álvarez, el ex jefe de la barra de Independiente, por una trama narco

"Bebote" Álvarez estaba bajo el régimen de libertad condicional. Fue detenido por narcotráfico y "controlar" un búnker cercano al estadio de Independiente. (Foto: Archivo).

La causa comenzó con el seguimiento de dos circuitos diferentes de comercialización de drogas. Con el avance de las tareas de inteligencia, los investigadores llegaron hasta el barrio 4 de Junio, ubicado detrás de la cancha de Independiente, en Avellaneda. Allí descubrieron que varios integrantes de la barra del club tenían un búnker destinado a la venta de drogas.

Un histórico triunfo de Independiente a Boca por 4 a 0, un 4 de junio de 1944 le dio el nombre al barrio en donde se halló un búnker de droga que condujo a "bebote" Álvarez. (Foto: Gentileza cuenta de Independiente única pasión)

Un barrio con un nombre mítico para Independiente

El 4 de junio de 1944, Independiente derrotó 4-0 a Boca en su cancha. El triunfo arrasador y con un gol del Arsenio Erico y el talento de Vicente de la Mara, quedó en la galería de los grandes recuerdos de los hinchas del Rojo. Por eso, el barrio detrás de uno de los laterales del estadio lleva ese nombre. Hasta ahí llegó la investigación de la Policía. La cercanía con el estadio los hizo avanzar a una clara conclusión: la existencia de un búnker para drogas manejado por los barras.

Los tres barras detenidos que llevaron hasta “Bebote” Álvarez

Hace un mes, la Justicia ordenó detener a Pablo Peralta, Enzo Ledesma y Carlos Vallejos, señalados por su participación en la estructura que operaba en el barrio. Se analizaron y cruzaron las comunicaciones y los movimientos realizados a través de los teléfonos celulares secuestrados y encontraron vínculos que llevaron directamente hasta Pablo “Bebote” Álvarez. Desde el domicilio en que gozaba de la libertad condicional, se valía para comandar las operaciones en ese búnker.

El análisis de los llamados fue determinante para reconstruir cómo funcionaba la organización y establecer quién estaba detrás de la estructura de comercialización de drogas.

La sospecha: manejaba el negocio desde su casa

Según la investigación, Álvarez habría mantenido contacto con los integrantes de la estructura y continuado dando indicaciones pese a las restricciones judiciales que pesaban sobre él.

Con esos elementos, la Justicia avanzó nuevamente sobre el ex líder de la barrabrava de Independiente. “Bebote” Álvarez volvió a quedar detenido y ahora enfrenta una consecuencia adicional: perderá el beneficio de la libertad condicional que tenía. Cumplía con ese régimen beneficioso para él como pena por una causa sobre un tiroteo ocurrido entre los barras del club Independiente.

La investigación continúa y los investigadores buscan determinar el alcance completo de la organización, el origen de la droga y el papel que cumplía cada uno de los integrantes.