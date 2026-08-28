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Detuvieron a "Bebote" Álvarez, el ex jefe de la barra de Independiente, por una trama narco

La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva anunció su detención, fruto de una investigación iniciada hace 4 meses por el tráfico de drogas desde un país vecino. Gozaba de libertad condicional.

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Detuvieron a Bebote Álvarez

Detuvieron a "Bebote" Álvarez, el ex jefe de la barra de Independiente
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El importante anuncio de Monteoliva a las fuerzas de seguridad. (Foto: archivo).

"Con el DFI de la Policía Federal Argentina detuvimos al histórico jefe de la barra de Independiente, 'Bebote' Álvarez, acusado de integrar una organización narcocriminal que traficaba drogas de diseño desde España e ingresaba cocaína desde Bolivia. Final del partido para Bebote. El que las hace, las paga". dice el comunicado de la ministra del Gobierno nacional.

La ministra de Seguridad anunció una nueva captura del barra

La ministra de Seguridad anunció una nueva captura del barra "Bebote" Álvarez. (Foto: Cuenta de X de Monteoliva)

El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) es una estructura de élite dentro de la Policía Federal Argentina, creada para investigar delitos federales complejos y crimen. Pablo "Bebote" Álvarez esta sindicado -según la ministra- del ingreso de drogas desde Bolivia a nuestro país. Curiosamente, el ex barra estaba cumpliendo una pena anterior, pero estaba disfrutando del régimen de libertad condicional que perderá de inmediato.

Nueva detención para "Bebote" Álvarez, que gozaba de libertad condicional

Pablo “Bebote” Álvarez volvió a quedar preso. Descubrieron que manejaba un búnker de drogas desde su prisión domiciliaria tras una investigación por narcotráfico que comenzó hace cuatro meses, con dos operaciones vinculadas al ingreso de drogas de diseño desde España y de estupefacientes provenientes de Bolivia.

"Bebote" Álvarez estaba bajo el régimen de libertad condicional. Fue detenido por narcotráfico y "controlar" un búnker cercano al estadio de Independiente. (Foto: Archivo).

La causa comenzó con el seguimiento de dos circuitos diferentes de comercialización de drogas. Con el avance de las tareas de inteligencia, los investigadores llegaron hasta el barrio 4 de Junio, ubicado detrás de la cancha de Independiente, en Avellaneda. Allí descubrieron que varios integrantes de la barra del club tenían un búnker destinado a la venta de drogas.

Un histórico triunfo de Independiente a Boca por 4 a 0, un 4 de junio de 1944 le dio el nombre al barrio en donde se halló un búnker de droga que condujo a

Un histórico triunfo de Independiente a Boca por 4 a 0, un 4 de junio de 1944 le dio el nombre al barrio en donde se halló un búnker de droga que condujo a "bebote" Álvarez. (Foto: Gentileza cuenta de Independiente única pasión)

Un barrio con un nombre mítico para Independiente

El 4 de junio de 1944, Independiente derrotó 4-0 a Boca en su cancha. El triunfo arrasador y con un gol del Arsenio Erico y el talento de Vicente de la Mara, quedó en la galería de los grandes recuerdos de los hinchas del Rojo. Por eso, el barrio detrás de uno de los laterales del estadio lleva ese nombre. Hasta ahí llegó la investigación de la Policía. La cercanía con el estadio los hizo avanzar a una clara conclusión: la existencia de un búnker para drogas manejado por los barras.

Los tres barras detenidos que llevaron hasta “Bebote” Álvarez

Hace un mes, la Justicia ordenó detener a Pablo Peralta, Enzo Ledesma y Carlos Vallejos, señalados por su participación en la estructura que operaba en el barrio. Se analizaron y cruzaron las comunicaciones y los movimientos realizados a través de los teléfonos celulares secuestrados y encontraron vínculos que llevaron directamente hasta Pablo “Bebote” Álvarez. Desde el domicilio en que gozaba de la libertad condicional, se valía para comandar las operaciones en ese búnker.

El análisis de los llamados fue determinante para reconstruir cómo funcionaba la organización y establecer quién estaba detrás de la estructura de comercialización de drogas.

La sospecha: manejaba el negocio desde su casa

Según la investigación, Álvarez habría mantenido contacto con los integrantes de la estructura y continuado dando indicaciones pese a las restricciones judiciales que pesaban sobre él.

Con esos elementos, la Justicia avanzó nuevamente sobre el ex líder de la barrabrava de Independiente. “Bebote” Álvarez volvió a quedar detenido y ahora enfrenta una consecuencia adicional: perderá el beneficio de la libertad condicional que tenía. Cumplía con ese régimen beneficioso para él como pena por una causa sobre un tiroteo ocurrido entre los barras del club Independiente.

La investigación continúa y los investigadores buscan determinar el alcance completo de la organización, el origen de la droga y el papel que cumplía cada uno de los integrantes.

En pocas palabras

  • Detención de "Bebote" Álvarez: El histórico jefe de la barra de Independiente fue detenido por integrar una organización narcocriminal.
  • Vínculos internacionales: Se le acusa de traficar drogas desde España e ingresar cocaína desde Bolivia.
  • Situación legal: El ex barra se encontraba en libertad condicional y perderá este beneficio.
Resumen generado por Thinkindot AI
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