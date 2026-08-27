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Brutal asesinato a puñaladas de un hombre: detuvieron a su vecino después de una persecución por los techos

Roque Ramón Vivas tenía 67 años y fue encontrado muerto dentro de su vivienda de Villa Ballester. La Policía persiguió al sospechoso, quien intentó quitarse la vida cuando fue arrestado.

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Asesinaron a puñaladas a un hombre de 67 años y detuvieron a un vecino tras una persecución por los techos. (Foto: Google)

Asesinaron a puñaladas a un hombre de 67 años y detuvieron a un vecino tras una persecución por los techos. (Foto: Google)

Un hombre de 67 años fue asesinado a puñaladas dentro de su casa en Villa Ballester, partido bonaerense de San Martín. Por el crimen fue detenido un vecino de 45 años que vive en la misma cuadra y que, según la investigación, intentó escapar por los techos de las viviendas después del ataque.

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(Foto: captura de pantalla)

La víctima fue identificada como Roque Ramón Vivas, quien vivía en una propiedad ubicada sobre la calle Profesor Simons al 1300. Los investigadores descartaron inicialmente que el homicidio se hubiera producido durante un robo y buscan determinar si existía un conflicto previo entre la víctima y el sospechoso.

El crimen ocurrió este jueves y fue descubierto después de que un vecino llamara a la Policía tras escuchar gritos y una fuerte discusión provenientes del interior de la casa. Cuando los efectivos llegaron al lugar, ingresaron a la propiedad y encontraron a Vivas muerto. El hombre presentaba distintas heridas compatibles con un ataque con arma blanca.

El presunto homicida fue detenido mientras intentaba quitarse la vida.

El presunto homicida fue detenido mientras intentaba quitarse la vida.

Persecución por los techos y un vecino detenido por el crimen

En medio del operativo desplegado en Villa Ballester, los policías determinaron que el presunto agresor había escapado de la escena y comenzaron a buscarlo en los alrededores. La persecución continuó por los techos de las casas de la cuadra hasta que finalmente los agentes localizaron al sospechoso dentro de su propia vivienda, situada a pocos metros de la propiedad de Vivas.

El detenido fue identificado como Diego Damián Seguiem, de 45 años. De acuerdo con el parte policial, cuando fue encontrado presentaba cortes profundos en el cuello y los brazos, además de un fuerte golpe en la cabeza. Los investigadores sospechan que había intentado quitarse la vida.

Debido a las lesiones, Seguiem fue trasladado a un hospital de la zona para recibir asistencia médica y quedó bajo custodia. Durante el procedimiento, los efectivos además secuestraron un cuchillo tipo carnicero, que será sometido a pericias para determinar si se trata del arma utilizada para matar a Vivas.

Qué se sabe sobre el móvil del crimen en Villa Ballester

La hipótesis inicial sostiene que el homicidio podría estar relacionado con un conflicto previo entre Vivas y Seguiem. Los investigadores intentan ahora establecer cuál era la relación entre ambos y qué pudo haber provocado la discusión que antecedió al crimen.

En principio, la posibilidad de un homicidio durante un robo fue descartada. Según las primeras actuaciones, no se detectaron objetos faltantes en la vivienda ni signos de que los accesos hubieran sido violentados.

Los testimonios de los vecinos serán importantes para reconstruir las horas previas y determinar si existían antecedentes de enfrentamientos entre la víctima y el acusado. La investigación quedó en manos de la UFI N°7 de San Martín, que ordenó las medidas correspondientes para esclarecer las circunstancias del homicidio.

En pocas palabras

  • Crimen en Villa Ballester: Hallan asesinado a Roque Ramón Vivas, de 67 años, dentro de su vivienda.
  • Detención del vecino: Un hombre de 45 años, vecino de la víctima, fue arrestado tras una persecución por los techos e intentó suicidarse.
  • Móvil en investigación: Se descarta robo y se indaga un posible conflicto previo entre la víctima y el sospechoso.
Resumen generado por Thinkindot AI
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