Brutal asesinato a puñaladas de un hombre: detuvieron a su vecino después de una persecución por los techos

El detenido fue identificado como Diego Damián Seguiem, de 45 años. De acuerdo con el parte policial, cuando fue encontrado presentaba cortes profundos en el cuello y los brazos, además de un fuerte golpe en la cabeza. Los investigadores sospechan que había intentado quitarse la vida.

Debido a las lesiones, Seguiem fue trasladado a un hospital de la zona para recibir asistencia médica y quedó bajo custodia. Durante el procedimiento, los efectivos además secuestraron un cuchillo tipo carnicero, que será sometido a pericias para determinar si se trata del arma utilizada para matar a Vivas.

Qué se sabe sobre el móvil del crimen en Villa Ballester

La hipótesis inicial sostiene que el homicidio podría estar relacionado con un conflicto previo entre Vivas y Seguiem. Los investigadores intentan ahora establecer cuál era la relación entre ambos y qué pudo haber provocado la discusión que antecedió al crimen.

En principio, la posibilidad de un homicidio durante un robo fue descartada. Según las primeras actuaciones, no se detectaron objetos faltantes en la vivienda ni signos de que los accesos hubieran sido violentados.

Los testimonios de los vecinos serán importantes para reconstruir las horas previas y determinar si existían antecedentes de enfrentamientos entre la víctima y el acusado. La investigación quedó en manos de la UFI N°7 de San Martín, que ordenó las medidas correspondientes para esclarecer las circunstancias del homicidio.