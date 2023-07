El abogado de César Sena volvió a poner en duda la muerte de Cecilia Strzyzowski: "No está acreditado"

"Ellos -en referencia la querella- siguen inventando motivos o razones por las cuales supuestamente se habría cometido el hecho y ni siquiera tienen probado el hecho", afirmó Osuna. Además, indicó que "en el expediente no está acreditado que Cecilia esté muerta, por eso ellos siguen buscando rastros y elementos que acrediten qué le pasó a Cecilia".

En ese marco, el defensor del clan Sena remarcó que "la Fiscalía no tiene acreditado qué pasó con Cecilia. Yo no digo que Cecilia no esté muerta, sino que la Fiscalía no tiene acreditado qué es lo que pasó con Cecilia todavía, que es distinto".

El hallazgo que podría contribuir a resolver el crimen de caso Cecilia Strzyzowski

En los últimos días, trascendieron los resultados de los peritajes realizados por los peritos del Instituto de Medicina y Ciencias Forense de Chaco. En los mismos, se analizó una billetera quemada que fue encontrada en uno de los rastrillajes por la desaparición y posible femicidio de Cecilia Strzyzowski.

En ese marco, los peritos forenses determinaron que el “trozo de material sintético” analizado “parcialmente combustionado” se trataría de la billetera de la joven. En los compartimentos internos, los especialistas encontraron una tarjeta SUBE con su plástico protector rosado.

Asimismo, indicaron que había restos de una tarjeta celeste donde estaba un chip, el número y la fecha de vencimiento del plástico a nombre de Cecilia Strzyzowski. De acuerdo a lo que informó Clarín, había partes de una tarjeta verde “Lemon” que está nombre de la joven, otro plástico del Nuevo Banco del Chaco y uno de juegos infantiles del local Funland.