El beso de Nora Dalmasso: una prima reveló un secreto que complica a Michel Rohrer e involucra a Facundo Macarrón

"Facundo me confesó que los había visto a Nora y Rohrer besándose en el jardín de la casa", dijo Riega en un fragmento de su declaración ante el jurado popular en los tribunales de Río Cuarto.

"Yo le decía que tenía que cortar esa amistad (con Rohrer) pero ella me decía que le agradaba", recalcó, y sostuvo: "Cuando bailaban, Rohrer la levantaba a Nora. Esas actitudes me llevaron a preguntarle a Nora si eran amantes y me dijo que no, pero que él la llamaba mucho".

rohrer dalmasso.png El empresario Miguel Rohrer junto a Marcelo Macarrón, Nora Dalmasso y otros amigos.

Luego la declaración de más de una hora de Riega de Dalmaso, el propio Facundo ratificó la veracidad de esos dichos ante la prensa en los pasillos de Tribunales.

Según el medio Puntal, el joven dijo que vio a su madre besándose con Miguel Rohrer y que ése dato ya había sido incluido en su declaratoria en enero de 2007.

Ante la consulta de por qué no fue mencionado en su reciente declaración en el marco del juicio, Facundo Macarrón manifestó que esa declaración fue incorporada como anexo con lo declarado en aquella oportunidad.

¿Qué dijo la prima de Nora Dalmasso sobre Marcelo Macarrón?

Por otro lado, Riega se refirió a la relación de Dalmasso con el viudo. "No había un problema entre ellos como para cometer un crimen. Esa me pareció una idea descabellada", expresó ante el jurado popular, según consignó el programa local Así son las Cosas de Fm Gospel.

"Los conocemos lo suficiente como para afirmar que era un matrimonio que se llevaba bien, nunca los vi discutir", agregó.