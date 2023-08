El brutal historial de los 8 detenidos por el crimen de Morena, la nena asesinada en Lanús

Embed

La cronología de los detenidos por el caso de Morena

Un menor de 14 años fue detenido este miércoles a las 13, acusado de ser uno de los delincuentes que mataron a Morena tras asaltarla en la Escuela N°60 en Villa Giardino, Lanús Oeste.

El menor fue identificado como "M.A.", y en un principio trascendió que había sido el autor del crimen. Sin embargo, la razón por la cual fue aprehendido es que estaba presente en el lugar donde la policía secuestró la moto que Miguel Ángel "Miguelito" Madariaga (28), y Darío Humberto "Lolo" Madariaga (25) usaron para llevar a cabo el asalto.

Por otra parte, el ministro Sergio Berni confirmó que no hay menores vinculados al crimen.

Sin embargo, lo que también se confirmó es que este adolescente forma parte de una banda que comete delitos en Lanús, y que ya tiene 21 antecedentes penales.

Los antecedentes del chico de 14 años

29/6/2023 21.13. Detenido por la Comisaría Vecinal 4B por una "tentativa de robo" .

. 27/6/2023 21.51. Detenido por la Comisaría Vecinal 4B por "robo” y “tentativa de robo” .

. 3/6/2023 1.30. Detenido por la Comisaría Vecinal 3B por “robo” .

. 31/5/2023 4.22. Detenido por la Comisaría Vecinal 5B por “robo” .

. 9/3/2023 0.00. Detenido por la Comisaría Vecinal 6B por “robo”

17/2/2023 01.39. Detenido por la Comisaría Vecinal 6B por “robo” .

. 8/2/2023 07.39. Detenido por la Comisaría Vecinal 6B por “robo” .

. 2/2/2023 20.19. Detenido por la Comisaría Vecinal 7B por “robo” .

. 13/1/2023 12.49. Detenido por la Comisaría Vecinal 6B por “robo” .

. 22/12/2022 20.33. Detenido por la Comisaría Vecinal 6B por “robo” .

. 31/8/2022 22.23. Detenido por la Comisaría Vecinal 6B por “robo” .

. 10/8/2022 10.26. Detenido por la Comisaría Vecinal 15B por “tentativa de robo”.

6/8/2022 04.37. Detenido por la Comisaría Vecinal 14B por “robo” .

. 11/6/2022 15.45. Detenido por la Comisaría Vecinal 7B por “robo en tentativa” .

. 31/5/2022 18.36. Detenido por la Comisaría Vecinal 6B por “robo”.

21/4/2022 00.10. Detenido por la Comisaría Vecinal 3B por “tentativa de robo automotor en la vía pública” .

. 12/4/2022 20.15. Detenido por la Comisaría Comunal 4 por “tentativa de robo” .

. 8/4/2022. Detenido por la Comisaría Vecinal 6A por “robo” .

. 17/10/2021 07.30. Detenido por la Comisaría Vecinal 4A por “encubrimiento”.

“El Polaquito”, uno de los detenidos por el crimen de Morena

Poco después del primer arresto, se conoció el segundo arresto. “El Polaquito”, un chico con permanentes conflictos penales, es uno de los ocho detenidos por el crimen de Morena.

La historia de este joven delincuente se conoció hace varios años, cuando él tenía apenas 11, la misma edad que Morena. En 2017, fue entrevistado en el programa Periodismo Para Todos (eltrece) de Jorge Lanata. Allí contó los hechos delictivos que protagonizó y su manejo de las armas.

“El Polaquito” confesó que en 2016 (en ese entonces era inimputable debido a su edad) habría asesinado de un balazo a un hombre de nacionalidad paraguaya, en medio de una pelea en la manzana 99 de la villa 31 de Retiro.

“Maté a uno, pero no hicieron la denuncia porque era un transa. No me quiso regalar una bolsita de droga y le di un tiro acá en la boca, que le salió por acá, por atrás”, dijo sin remordimientos, mientras se ponía la mano en la nuca para mostrar por donde salió la bala.

El chico fue detenido al menos diez veces, cuenta con antecedentes por infracción a la ley de drogas, robo a mano armada, y atentando y resistencia a la autoridad, aunque en todos los casos fue entregado por la Justicia en custodia a sus padres.

“No le tengo miedo a nada”, aseguró el joven en ese entonces. A su vez, recalcó que estaba armado desde los 10 años, cuando empezó a usar una magnum Beretta.

En el programa también contó además que había dejado el colegio en cuarto grado. “Si pinta, sí, capaz vuelvo a la escuela”, dijo.

Ante la repercusión que generó su caso, en 2017 quedó bajo tutela del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, ya que sus padres enfrentaban penas en prisión por varios crímenes. “Están re en cana”, mencionó en ese entonces.

Sin embargo, su internación para rehabilitarse de su adicción a las drogas no dio buenos frutos. Dos años después, lo volvieron a arrestar por manejar motos robadas, aunque no duró mucho tiempo tras las rejas y salió a la calle. Su vida siguió por el camino de la delincuencia y terminó nuevamente preso.

Demorado en la comisaría de Lanús, el acusado de haber participado en el crimen de Morena podría quedar libre, ya que no se comprobó su participación en el hecho.

Crimen de Morena en Lanús: los principales detenidos

Según los investigadores, los detenidos son Miguel Ángel Madariaga (28), alias "Miguelito", y Darío Humberto Madariaga (25), alias "Lolo", quienes fueron apresados esta tarde como sospechosos del crimen de Morena y quedaron a disposición de la fiscal Silvia Bussano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 7 de Lanús, quien los indagará en las próximas horas.

Si bien en un principio los pesquisas habían asegurado que por la muerte de Morena había sido detenido un adolescente de 14 años, el propio ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, confirmó a la prensa que no hay menores de edad vinculados con el crimen.

Los investigadores judiciales explicaron que los hermanos Madariaga formaban parte de un grupo de jóvenes, varios de ellos menores de edad, que son conocidos en el barrio por cometer robos y distintos delitos.

"Es gente vinculada a la droga y a los robos en la zona", dijo a esta agencia un pesquisa con acceso al expediente judicial.

Uno de los detenidos tenía orden de captura

Respecto a "Miguelito" Madariaga, los investigadores señalaron había cumplido una condena en el Complejo Federal de Marcos Paz desde diciembre hasta junio pasado, cuando recuperó su libertad.

Pero además, según sus antecedentes, tiene cinco causas penales en jurisdicción de Lanús y Lomas de Zamora por hechos ocurridos entre septiembre del 2015 y julio de 2020.

También tenía un pedido de detención vigente del 7 de agosto pasado emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 30 porteño a la Policía Federal Argentina, por una condena dictada el año pasado, señalaron las fuentes.

Los investigadores aseguraron que durante los allanamientos en los que fueron detenidos los hermanos sospechosos ("Miguelito" tenía informado a la Justicia siete domicilios distintos en Lanús y en Esteban Echeverría), fue secuestrada una moto que, se sospecha, fue la utilizada en el hecho en el que murió Morena.

Además se secuestraron dos cascos que son de colores similares a los que llevaban puestos los motochorros que cometieron el hecho. Todos los elementos secuestrados serán ahora peritados a pedido de la fiscal Bussano, en busca de rastros.