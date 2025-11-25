En vivo Radio La Red
Policiales
Posadas
FEMICIDIO

El caso de Soledad Machuca: creían que había muerto por un virus, pero la autopsia arrojó una sorpresa inesperada

La preceptora de 35 años murió en febrero de este año en Posadas, pero un estudio complementario de la autopsia reveló que fue asfixiada por su pareja.

La familia de la preceptora de 35 años que fue asesinada en febrero de este año en Posadas, reveló que la autopsia de la mujer determinó que murió por asfixia mecánica y que fue ahorcada con un brazo.

La abogada de la familia de la víctima, Nancy Jara, aseguró que a partir de un análisis “absolutamente exhaustivo”, pudieron determinar la causa de muerte de Soledad Machuca y aseguró que el contexto del crimen está “prácticamente esclarecido”.

El principal acusado por el asesinato es el exsuboficial Gustavo Cardozo, quien permanece en prisión preventiva desde septiembre. Asimismo, también está imputada la madre del hombre, Teresa Correa, por presunta participación en maniobras posteriores al crimen.

