Actualidad
chofer
Viaje de egresados
Indignación e imprudencia

Un chofer que iba a llevar a un grupo de egresados estaba drogado y todo terminó en un escándalo

Los padres atacaron a golpes al conductor cuando se enteraron del resultado. Los alumnos ya estaban en viaje en el momento en que se realizó el control.

La Policía se llevó al conductor que fue atacado por los padres de los alumnos.. 

Un viaje de egresados que debía partir hacia Cariló terminó en un escándalo cuando el chofer del micro dio positivo en cocaína y marihuana durante un control solicitado por los padres. El episodio ocurrió este martes a la madrugada y afectó a alumnos de varios colegios de la provincia de Buenos Aires.

Según confirmó A24, todo comenzó en la Escuela N° 16 del Paraje Etchegoyen, en Exaltación de la Cruz. Pasadas las 5 de la mañana, los estudiantes subieron al ómnibus de la empresa Plusmar rumbo a la costa atlántica. Luego hicieron paradas en Escobar y Munro para sumar a otros grupos escolares.

Fue en Munro donde varios padres pidieron que se le realizara un narcotest al conductor. Una madre que presenció la situación contó a A24 que el chofer se negó reiteradamente a hacerse el control, lo que obligó a intervenir a la policía.

En varios intentos, la prueba no pudo completarse porque el conductor no seguía las instrucciones. Finalmente, el narcotest se repitió correctamente y dio positivo para cocaína y marihuana. El test de alcoholemia, en cambio, dio negativo.

El clima se tensó rápidamente y algunos padres incluso golpearon al chofer, quien debió ser retirado del lugar bajo custodia policial.

Dos reemplazos fallidos y más de seis horas de demora

Tras confirmarse el resultado, el viaje quedó suspendido. La empresa organizadora, Lake Travel, pidió un reemplazo a la compañía de micros. Sin embargo, el segundo chofer enviado tampoco pudo asumir, ya que no contaba con las horas de descanso reglamentarias.

El momento en el que le realizaron el test al conductor.&nbsp;

Recién pasado el mediodía llegó un tercer conductor, que logró completar los requisitos y permitió que los alumnos finalmente emprendieran viaje hacia Cariló, después de largas horas de espera, incertidumbre y tensión.

