Un chofer que iba a llevar a un grupo de egresados estaba drogado y todo terminó en un escándalo

El clima se tensó rápidamente y algunos padres incluso golpearon al chofer, quien debió ser retirado del lugar bajo custodia policial.

Dos reemplazos fallidos y más de seis horas de demora

Tras confirmarse el resultado, el viaje quedó suspendido. La empresa organizadora, Lake Travel, pidió un reemplazo a la compañía de micros. Sin embargo, el segundo chofer enviado tampoco pudo asumir, ya que no contaba con las horas de descanso reglamentarias.

https___thumbs.vodgc.net_1-14-qYQLss1764089567310-1764089619 El momento en el que le realizaron el test al conductor.

Recién pasado el mediodía llegó un tercer conductor, que logró completar los requisitos y permitió que los alumnos finalmente emprendieran viaje hacia Cariló, después de largas horas de espera, incertidumbre y tensión.