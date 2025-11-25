Alarma en torno al nuevo novio de Jésico Cirio tras conocerse un terrible dato: "Se enteraron que él..."
Nicolás Trombino, el nuevo novio de Jésica Cirio, quedó bajo la mira de la Justicia tras revelarse un fuerte dato sobre él que encendió las alarmas y reavivó dudas sobre aspectos poco conocidos de su vida. Enterate de todo en la nota.
25 nov 2025, 17:04
Luego de su escandalosa separación de Elías Piccirillo,Jésica Cirio se tomó un tiempo para dejar que todo decantara antes de abrirle la puerta a una nueva historia. Y cuando volvió a apostar por el amor, lo hizo con paso firme. Así llegó a su vida Nicolás Trombino, un empresario de 35 años que vive en Puerto Madero, uno de los barrios más exclusivos y modernos de la Ciudad de Buenos Aires.
La apuesta fue tan fuerte que, en los últimos días, trascendieron fotos de la pareja disfrutando de Punta del Este, una postal que confirma que la relación avanza a buen ritmo. Sobre él, lo único que se conocía era que se trataba de un hombre discreto, correcto y con una reputación impecable, pero un dato llamó la atención y la mala suerte para la modelo, volvió a aparecer.
En primer lugar, salió a la luz que Trombino mantiene una abultada deuda de expensas correspondiente al departamento del Château en el que reside, una suma que se fue acumulando hasta alcanzar los 34 millones de pesos. Fue Pampito, en Puro Show (eltrece), quien reveló el dato y lanzó un picante comentario: “Es tremendo el ojo que tiene Jésica para elegir candidatos. ¡Siempre terminan en la Justicia!”.
Sobre la suma, el conductor agregó: “Un montón de plata. Eso sin contar los intereses ni los gastos de cuando judicialicen el caso”, dijo. Y detalló: “Los administradores del edificio cambiaron, entonces él debe 21 millones a una parte y el resto a otros”.
Cuál fue el dato que alarmó a todos
Pero la deuda de expensas de Nicolás Trombino no fue lo único que llamó la atención. Según explicó el conductor del ciclo de eltrece, detrás de ese conflicto habría otro episodio que terminó de encender todas las alarmas.
Aparentemente, cuando el administrador del edificio intentó comunicarse con el propietario del departamento —ya que Trombino vive allí como inquilino— se encontraron con una sorpresa inesperada. “Cuando fueron a buscar al dueño del departamento, se enteraron de que estaba muerto”, reveló el periodista, describiendo el momento como un giro digno de una novela policial.
Este dato abrió un interrogante aún mayor: ¿bajo qué condiciones sigue Trombino ocupando la propiedad? ¿Quién autorizó su permanencia tras el fallecimiento del titular?
El conductor agregó detalles que incrementaron la tensión alrededor del caso: “Todavía no encontraron ningún heredero. Están investigando por qué él está en el departamento y a quién responde si este hombre murió”.
En medio de este panorama inesperado, las miradas volvieron a posarse sobre Jésica Cirio, que otra vez queda atrapada en el torbellino de las polémicas ajenas. Aunque su intención parecía ser empezar una nueva etapa en paz, la realidad parece jugarle una nueva mala pasada. No pega una.