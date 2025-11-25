Alarma en torno al nuevo novio de Jésico Cirio tras conocerse un terrible dato: "Se enteraron que él..."

Embed

Cuál fue el dato que alarmó a todos

Pero la deuda de expensas de Nicolás Trombino no fue lo único que llamó la atención. Según explicó el conductor del ciclo de eltrece, detrás de ese conflicto habría otro episodio que terminó de encender todas las alarmas.

Aparentemente, cuando el administrador del edificio intentó comunicarse con el propietario del departamento —ya que Trombino vive allí como inquilino— se encontraron con una sorpresa inesperada. “Cuando fueron a buscar al dueño del departamento, se enteraron de que estaba muerto”, reveló el periodista, describiendo el momento como un giro digno de una novela policial.

Este dato abrió un interrogante aún mayor: ¿bajo qué condiciones sigue Trombino ocupando la propiedad? ¿Quién autorizó su permanencia tras el fallecimiento del titular?

El conductor agregó detalles que incrementaron la tensión alrededor del caso: “Todavía no encontraron ningún heredero. Están investigando por qué él está en el departamento y a quién responde si este hombre murió”.

jesica cirio nuevo novio

En medio de este panorama inesperado, las miradas volvieron a posarse sobre Jésica Cirio, que otra vez queda atrapada en el torbellino de las polémicas ajenas. Aunque su intención parecía ser empezar una nueva etapa en paz, la realidad parece jugarle una nueva mala pasada. No pega una.