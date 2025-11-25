Se reveló el resultado del control de alcoholemia a los choferes del micro que volcó en la ruta 2

En este punto, quienes llevan adelante la investigación se enfrentan a un rompecabezas aún incompleto. Los testimonios de los pasajeros, muchos de los cuales todavía se encuentran recuperándose del susto o recibiendo atención médica, resultarán claves en la reconstrucción de los minutos previos al vuelco. Algunos sobrevivientes señalaron que el viaje se desarrollaba con normalidad hasta que una maniobra brusca cambió por completo la estabilidad del vehículo. Otros mencionaron que sintieron una vibración inusual instantes antes del siniestro, lo que podría orientar la pesquisa hacia un posible desperfecto técnico. No obstante, todavía no hay conclusiones oficiales y las autoridades solicitaron prudencia hasta finalizar las pericias.

Un dato que se conoció en las últimas horas aportó un componente político y social inesperado a la tragedia. Según trascendió, los pasajeros del micro se dirigían a un acto del gobernador bonaerense Axel Kicillof, que iba a realizarse en Mar del Plata y que esperaba la presencia de delegaciones provenientes de diferentes puntos del país. El evento, anunciado con antelación, estaba concebido como un encuentro amplio, con participación de representantes de gobiernos locales, organizaciones sociales, referentes académicos y especialistas internacionales. La convocatoria buscaba poner en discusión distintas políticas públicas y programas de gestión, lo que explica la movilización de un numeroso grupo de asistentes desde diversos distritos.

La confirmación de que los ocupantes del micro se dirigían específicamente a esta actividad oficial generó reacciones inmediatas tanto en el ámbito político como en las redes sociales, donde se expresaron mensajes de solidaridad hacia las familias de las víctimas y hacia los heridos. El impacto político del accidente todavía está por verse, aunque desde el entorno del gobernador trascendió que el acto fue suspendido y que se puso a disposición de los afectados toda la asistencia necesaria. Mientras tanto, entidades nacionales y provinciales continúan trabajando de forma coordinada para esclarecer cada detalle del episodio.

El drama vivido en la localidad de General Pirán, perteneciente al partido bonaerense de Mar Chiquita, dejó una profunda conmoción entre residentes de la zona. No es frecuente que un accidente de estas características ocurra en un tramo de la ruta que, si bien tiene un tránsito intenso, suele ser considerado relativamente seguro en comparación con otros corredores viales. Vecinos del lugar relataron que la presencia de sirenas, ambulancias y brigadas de rescate alteró por completo la rutina matinal, transformando un martes común en una jornada marcada por la incertidumbre y la preocupación.

La visibilidad a esa hora de la mañana era buena, según confirmaron las autoridades, lo que descarta al menos de manera preliminar factores como neblina densa o condiciones climáticas adversas. Aun así, las pericias deberán determinar si existía algún elemento en la calzada —restos, líquidos, imperfecciones o desgastes— que pudiera haber influido en la maniobra que terminó en tragedia. También se evalúa el estado del vehículo, su historial de mantenimiento y las condiciones en que inició el viaje. No es la primera vez que un micro sufre un accidente en rutas bonaerenses, y por ese motivo distintos especialistas resaltaron la importancia de reforzar los controles previos, especialmente en fechas o eventos que requieren movilizar grandes cantidades de pasajeros.

Las familias de las víctimas, algunas de ellas ya trasladadas al lugar para reconocer pertenencias y recibir información oficial, se encuentran profundamente afectadas. En muchos casos, el viaje hacia el encuentro programado representaba una oportunidad laboral, educativa o institucional, por lo que el impacto emocional se suma al desconcierto de una tragedia inesperada. Desde distintos organismos se dispuso acompañamiento psicológico tanto para familiares como para sobrevivientes, quienes experimentaron momentos de pánico cuando el vehículo comenzó a inclinarse y terminó volcado en el cantero central.

A medida que pasan las horas, se espera que la investigación avance con mayor claridad. Peritos especializados en accidentes viales analizarán cada aspecto del siniestro para determinar si se trató de una falla humana, un problema mecánico, una distracción, un error de cálculo o una combinación de múltiples factores. Mientras tanto, el foco sigue puesto en la recuperación de los heridos, especialmente de aquellos que se encuentran en estado crítico y cuyo pronóstico aún es reservado. La tragedia, sin duda, deja un profundo interrogante sobre las condiciones de traslado y seguridad en viajes grupales, así como sobre la responsabilidad que involucra la movilización de grandes contingentes hacia actos oficiales o eventos multitudinarios.

Aunque los controles de alcoholemia hayan dado 0%, para las autoridades el caso está lejos de estar cerrado. La violencia del impacto, el número de pasajeros involucrados y las dos vidas perdidas obligan a una investigación exhaustiva que permita determinar con precisión qué ocurrió y, sobre todo, cómo evitar que episodios similares vuelvan a repetirse. Por ahora, lo único claro es que una mañana que debía transcurrir con normalidad se transformó en una tragedia que enluta a la provincia y que, una vez más, recuerda la fragilidad y la imprevisibilidad que caracterizan a la dinámica del tránsito en rutas argentinas.