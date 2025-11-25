En vivo Radio La Red
Policiales
ACCIDENTE

Se reveló el resultado del control de alcoholemia a los choferes del micro que volcó en la ruta 2

En medio de un amplio operativo de seguridad desplegado durante la mañana de este martes, las autoridades confirmaron los primeros resultados oficiales del control de alcoholemia realizado a los choferes del micro que volcó en plena ruta cuando se dirigía hacia la ciudad de Mar del Plata con 56 pasajeros a bordo.

En medio de un amplio operativo de seguridad desplegado durante la mañana de este martes, las autoridades confirmaron los primeros resultados oficiales del control de alcoholemia realizado a los choferes del micro que volcó en plena ruta cuando se dirigía hacia la ciudad de Mar del Plata con 56 pasajeros a bordo. Según lo informado, los exámenes toxicológicos arrojaron alcoholemia 0%, descartando así que alguno de los conductores haya ingerido alcohol previo al inicio del viaje. Este dato, que en cualquier otra circunstancia podría considerarse una formalidad, adquiere una enorme relevancia frente a un accidente de tal magnitud, en el que dos personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad.

El siniestro ocurrió cerca de las 8 de la mañana, cuando el micro de turismo avanzaba por la ruta rumbo a Mar del Plata. A la altura del kilómetro 325, el vehículo terminó volcando sobre su lado derecho, quedando recostado sobre el cantero central de una de las carreteras más transitadas de la región. El impacto generó una escena de extrema preocupación para quienes circulaban por la zona y fueron testigos directos de la emergencia. En cuestión de minutos, el lugar se convirtió en un punto de intensa actividad, donde la prioridad absoluta era asistir a los heridos y controlar los riesgos derivados del vuelco.

Los primeros en llegar fueron los Bomberos Voluntarios de General Pirán y de Coronel Vidal, quienes trabajaron de manera coordinada con personal de ambulancias pertenecientes a la empresa Aubasa y a los equipos de Seguridad Vial de la provincia. El operativo exigió no solo atención médica inmediata, sino también trabajos para estabilizar el micro y evitar que cualquier movimiento brusco pusiera en peligro tanto a los pasajeros atrapados como al personal de rescate. A pesar del esfuerzo conjunto y la rapidez con la que se actuó, dos pasajeros fallecieron en el lugar, lo que elevó el dramatismo de un episodio que ya se perfilaba como uno de los más graves registrados en esa zona en los últimos meses.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) también intervino rápidamente. Parte del equipo se trasladó de inmediato al sitio del accidente para llevar adelante los controles de alcoholemia correspondientes a los choferes del transporte. Según comunicaron fuentes oficiales, ambos resultados fueron totalmente negativos, lo que refuerza la hipótesis de que el accidente no estuvo vinculado al consumo de alcohol. Sin embargo, lejos de cerrar la investigación, esta confirmación abre la puerta a nuevas preguntas sobre los motivos que provocaron el vuelco. Se analizan posibles fallas mecánicas, maniobras imprevistas, condiciones de la calzada o incluso factores climáticos que pudieran haberse combinado de forma desafortunada.

En este punto, quienes llevan adelante la investigación se enfrentan a un rompecabezas aún incompleto. Los testimonios de los pasajeros, muchos de los cuales todavía se encuentran recuperándose del susto o recibiendo atención médica, resultarán claves en la reconstrucción de los minutos previos al vuelco. Algunos sobrevivientes señalaron que el viaje se desarrollaba con normalidad hasta que una maniobra brusca cambió por completo la estabilidad del vehículo. Otros mencionaron que sintieron una vibración inusual instantes antes del siniestro, lo que podría orientar la pesquisa hacia un posible desperfecto técnico. No obstante, todavía no hay conclusiones oficiales y las autoridades solicitaron prudencia hasta finalizar las pericias.

Un dato que se conoció en las últimas horas aportó un componente político y social inesperado a la tragedia. Según trascendió, los pasajeros del micro se dirigían a un acto del gobernador bonaerense Axel Kicillof, que iba a realizarse en Mar del Plata y que esperaba la presencia de delegaciones provenientes de diferentes puntos del país. El evento, anunciado con antelación, estaba concebido como un encuentro amplio, con participación de representantes de gobiernos locales, organizaciones sociales, referentes académicos y especialistas internacionales. La convocatoria buscaba poner en discusión distintas políticas públicas y programas de gestión, lo que explica la movilización de un numeroso grupo de asistentes desde diversos distritos.

La confirmación de que los ocupantes del micro se dirigían específicamente a esta actividad oficial generó reacciones inmediatas tanto en el ámbito político como en las redes sociales, donde se expresaron mensajes de solidaridad hacia las familias de las víctimas y hacia los heridos. El impacto político del accidente todavía está por verse, aunque desde el entorno del gobernador trascendió que el acto fue suspendido y que se puso a disposición de los afectados toda la asistencia necesaria. Mientras tanto, entidades nacionales y provinciales continúan trabajando de forma coordinada para esclarecer cada detalle del episodio.

El drama vivido en la localidad de General Pirán, perteneciente al partido bonaerense de Mar Chiquita, dejó una profunda conmoción entre residentes de la zona. No es frecuente que un accidente de estas características ocurra en un tramo de la ruta que, si bien tiene un tránsito intenso, suele ser considerado relativamente seguro en comparación con otros corredores viales. Vecinos del lugar relataron que la presencia de sirenas, ambulancias y brigadas de rescate alteró por completo la rutina matinal, transformando un martes común en una jornada marcada por la incertidumbre y la preocupación.

La visibilidad a esa hora de la mañana era buena, según confirmaron las autoridades, lo que descarta al menos de manera preliminar factores como neblina densa o condiciones climáticas adversas. Aun así, las pericias deberán determinar si existía algún elemento en la calzada —restos, líquidos, imperfecciones o desgastes— que pudiera haber influido en la maniobra que terminó en tragedia. También se evalúa el estado del vehículo, su historial de mantenimiento y las condiciones en que inició el viaje. No es la primera vez que un micro sufre un accidente en rutas bonaerenses, y por ese motivo distintos especialistas resaltaron la importancia de reforzar los controles previos, especialmente en fechas o eventos que requieren movilizar grandes cantidades de pasajeros.

Las familias de las víctimas, algunas de ellas ya trasladadas al lugar para reconocer pertenencias y recibir información oficial, se encuentran profundamente afectadas. En muchos casos, el viaje hacia el encuentro programado representaba una oportunidad laboral, educativa o institucional, por lo que el impacto emocional se suma al desconcierto de una tragedia inesperada. Desde distintos organismos se dispuso acompañamiento psicológico tanto para familiares como para sobrevivientes, quienes experimentaron momentos de pánico cuando el vehículo comenzó a inclinarse y terminó volcado en el cantero central.

A medida que pasan las horas, se espera que la investigación avance con mayor claridad. Peritos especializados en accidentes viales analizarán cada aspecto del siniestro para determinar si se trató de una falla humana, un problema mecánico, una distracción, un error de cálculo o una combinación de múltiples factores. Mientras tanto, el foco sigue puesto en la recuperación de los heridos, especialmente de aquellos que se encuentran en estado crítico y cuyo pronóstico aún es reservado. La tragedia, sin duda, deja un profundo interrogante sobre las condiciones de traslado y seguridad en viajes grupales, así como sobre la responsabilidad que involucra la movilización de grandes contingentes hacia actos oficiales o eventos multitudinarios.

Aunque los controles de alcoholemia hayan dado 0%, para las autoridades el caso está lejos de estar cerrado. La violencia del impacto, el número de pasajeros involucrados y las dos vidas perdidas obligan a una investigación exhaustiva que permita determinar con precisión qué ocurrió y, sobre todo, cómo evitar que episodios similares vuelvan a repetirse. Por ahora, lo único claro es que una mañana que debía transcurrir con normalidad se transformó en una tragedia que enluta a la provincia y que, una vez más, recuerda la fragilidad y la imprevisibilidad que caracterizan a la dinámica del tránsito en rutas argentinas.

