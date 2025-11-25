Desbaratan una red de trata de alumnas en Salta: hay al menos 35 víctimas
La banda contaba con un reclutador y varios mayores que engañaban a las adolescentes de entre 12 y 17 años. Las menores eran captadas en los recintos educativos.
Una causa que investiga una red de trata y explotación sexual de niñas y adolescentes en colegios secundarios de la ciudad de Salta generó conmoción en la provincia. Las víctimas eran captadas en los establecimientos educativos y buscaban menores de entre 12 y 17 años, en tantol, por el hecho ya hay varios detenidos de una banda que se presume que tiene contactos políticos.
En A24 informaron que el principal nexo y operador de la red era un remisero de confianza de los padres, identificado como Víctor Chorolque, ya que tenía los horarios de los chicos y se estima que también abusó de las víctimas antes de entregarlos a los clientes.
Además, los menores eran captados otro de los compañeros de los colegios que cobraba 30 mil pesos y les ofrecía 60 mil pesos a sus compañeros por un “beso” y generaba el contacto para que practiquen los abusos.
Esta red, también contaba con otro implicado reconocido como Gonzalo Chibán, quien era el propietario del departamento en cuyo lugar se llevaban a las víctimas y quien proporcionaba drogas y alcohol a los adolescentes para luego abusarlos.
En total se estima que hay alrededor de 35 víctimas, de las quealgunas de ellas sufrieron enfermedades derivadas de contagio sexual. Además, las menores eran amenazadas si hablaban y los hechos habría comenzado en el 2023 pero recién se inició una investigación formal a fines del 2024 cuando una madre descubrió parte del entramado en el celular de su hija.
También está detenido Juan Manuel Sarabia, acusado de tener vínculos políticos y de dedicarse al gremio gráfico, quien también habría abusado de las alumnas. En tanto, la investigación continúa en etapa de instrucción y pueden haber nuevas detenciones en las próximas horas.
Ya son 9 imputados y hay al menos 35 víctimas
Ya son nueve los imputados en el expediente, donde también se analizan delitos de asociación ilícita, abuso sexual y la participación de un adolescente que habría cumplido un rol clave: presentar a las primeras víctimas ante un remisero y entregar información privada de las chicas, incluso si eran o no vírgenes, un dato que influía directamente en la tarifa que cobraba la red.
Aunque la investigación ya identificó a más de 30 estudiantes presuntamente captadas, no se descarta que el número de víctimas sea aún mayor. También podría ampliarse la lista de imputados, a medida que avanza la ronda de testimoniales que esta semana comenzaron a prestar niñas y adolescentes.
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó la prisión preventiva de los imputados. Entre ellos se encuentran cinco hombres que están más complicados porque conformaban una asociación ilícita para la trata de las chicas de entre 12 y 18 años de edad.