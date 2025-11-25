Desbaratan una red de trata de alumnas en Salta: hay al menos 35 víctimas. 

Embed

En total se estima que hay alrededor de 35 víctimas, de las que algunas de ellas sufrieron enfermedades derivadas de contagio sexual. Además, las menores eran amenazadas si hablaban y los hechos habría comenzado en el 2023 pero recién se inició una investigación formal a fines del 2024 cuando una madre descubrió parte del entramado en el celular de su hija.

También está detenido Juan Manuel Sarabia, acusado de tener vínculos políticos y de dedicarse al gremio gráfico, quien también habría abusado de las alumnas. En tanto, la investigación continúa en etapa de instrucción y pueden haber nuevas detenciones en las próximas horas.

Auto-blanco El remís Volkswagen Voyage que usaba el principal imputado para trasladar a las víctimas. Foto: Policía de Seguridad Aeroportuaria

Ya son 9 imputados y hay al menos 35 víctimas

Ya son nueve los imputados en el expediente, donde también se analizan delitos de asociación ilícita, abuso sexual y la participación de un adolescente que habría cumplido un rol clave: presentar a las primeras víctimas ante un remisero y entregar información privada de las chicas, incluso si eran o no vírgenes, un dato que influía directamente en la tarifa que cobraba la red.

Aunque la investigación ya identificó a más de 30 estudiantes presuntamente captadas, no se descarta que el número de víctimas sea aún mayor. También podría ampliarse la lista de imputados, a medida que avanza la ronda de testimoniales que esta semana comenzaron a prestar niñas y adolescentes.

La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó la prisión preventiva de los imputados. Entre ellos se encuentran cinco hombres que están más complicados porque conformaban una asociación ilícita para la trata de las chicas de entre 12 y 18 años de edad.