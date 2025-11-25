En vivo Radio La Red
Rolls de pesto caseros: una receta simple que conquista por su practicidad y sabor

Una opción casera y fácil para preparar rolls de pesto: una masa suave, un relleno aromático y un resultado ideal para acompañar picadas, comidas o disfrutar solos.

En los últimos meses, las recetas de rolls caseros se volvieron habituales en redes sociales y buscadores. Aunque los de canela son los más conocidos, una variante salada empezó a ganar terreno: los rolls de pesto, una opción que combina una masa suave con un relleno aromático, fresco y muy fácil de preparar en casa. Lo interesante de esta versión es que utiliza ingredientes accesibles y técnicas simples, lo que permite obtener un pan arrollado sabroso sin necesidad de equipamiento especial.

Estos rolls son ideales para quienes buscan sumar una receta casera distinta a sus preparaciones habituales. Funcionan para acompañar pastas, ensaladas, picadas o incluso como un snack templado. Además, permiten jugar con el grosor de la masa, la intensidad del pesto y la presentación final, ya que pueden servirse calientes, tibios o fríos sin perder textura.

A continuación, un paso a paso claro, sin datos inventados y con la estructura necesaria para que cualquiera pueda elaborarlos en su cocina.

Qué ingredientes llevan los rolls de pesto caseros

Para la masa casera se necesitan ingredientes básicos y fáciles de encontrar:

  • 300 g de harina común

  • 1 cucharadita de sal

  • 1 cucharada de azúcar

  • 1 sobre de levadura seca (7 g)

  • 2 cucharadas de aceite

  • 180 ml de agua tibia

Y para el pesto casero:

  • 1 taza de hojas de albahaca

  • 1 diente de ajo

  • 2 o 3 cucharadas de queso rallado

  • 2 o 3 cucharadas de aceite de oliva

  • Sal a gusto

El pesto puede ajustarse según el gusto: más ajo, menos queso o la incorporación de nueces o almendras, aunque estas últimas son opcionales y no son indispensables para que la receta funcione.

Cómo se preparan los rolls de pesto, paso a paso

1. Activar la levadura y armar la masa

En un recipiente, mezclar el agua tibia con el azúcar y la levadura seca. Dejar reposar unos minutos hasta que la superficie empiece a espumar, señal de que la levadura se activó. Luego, en un bol grande, colocar la harina con la sal, sumar el aceite y la mezcla de levadura. Amasar hasta lograr una masa suave y homogénea.

La masa debe descansar tapada durante unos 45 minutos o hasta que duplique su volumen. Este paso es clave para que los rolls queden tiernos.

2. Preparar el pesto casero

Mientras la masa leva, procesar la albahaca, el ajo, el queso rallado, el aceite de oliva y la sal. La textura final debe ser cremosa, pero lo suficientemente firme como para que se mantenga dentro de los rolls al enrollar.

3. Estirar, rellenar y enrollar

Una vez que la masa duplicó su tamaño, estirarla sobre una superficie enharinada hasta formar un rectángulo. Cubrir toda la superficie con una capa fina de pesto. Después, enrollar desde el lado más largo y cortar rodajas de unos 3 a 4 cm de ancho.

4. Hornear los rolls

Colocar los rolls en una placa aceitada o con papel manteca, dejando un pequeño espacio entre ellos. Llevar al horno precalentado a 180° durante aproximadamente 20 a 25 minutos, o hasta que la superficie esté dorada.

Por qué estos rolls se volvieron tendencia

Con el auge de recetas fáciles y caseras, los rolls de pesto se convirtieron en una alternativa atractiva por su aroma, su presentación visual y la versatilidad del pesto. No requieren técnicas complejas y permiten una experiencia distinta dentro del mundo de los panes caseros.

Otra ventaja es que pueden comerse solos o como acompañamiento, lo que los vuelve una opción ideal para reuniones, picadas o incluso como complemento en un menú cotidiano.

