Rolls de pesto caseros: una receta simple que conquista por su practicidad y sabor

300 g de harina común

1 cucharadita de sal

1 cucharada de azúcar

1 sobre de levadura seca (7 g)

2 cucharadas de aceite

180 ml de agua tibia

Y para el pesto casero:

1 taza de hojas de albahaca

1 diente de ajo

2 o 3 cucharadas de queso rallado

2 o 3 cucharadas de aceite de oliva

Sal a gusto

El pesto puede ajustarse según el gusto: más ajo, menos queso o la incorporación de nueces o almendras, aunque estas últimas son opcionales y no son indispensables para que la receta funcione.

Cómo se preparan los rolls de pesto, paso a paso

1. Activar la levadura y armar la masa

En un recipiente, mezclar el agua tibia con el azúcar y la levadura seca. Dejar reposar unos minutos hasta que la superficie empiece a espumar, señal de que la levadura se activó. Luego, en un bol grande, colocar la harina con la sal, sumar el aceite y la mezcla de levadura. Amasar hasta lograr una masa suave y homogénea.

La masa debe descansar tapada durante unos 45 minutos o hasta que duplique su volumen. Este paso es clave para que los rolls queden tiernos.

2. Preparar el pesto casero

Mientras la masa leva, procesar la albahaca, el ajo, el queso rallado, el aceite de oliva y la sal. La textura final debe ser cremosa, pero lo suficientemente firme como para que se mantenga dentro de los rolls al enrollar.

3. Estirar, rellenar y enrollar

Una vez que la masa duplicó su tamaño, estirarla sobre una superficie enharinada hasta formar un rectángulo. Cubrir toda la superficie con una capa fina de pesto. Después, enrollar desde el lado más largo y cortar rodajas de unos 3 a 4 cm de ancho.

4. Hornear los rolls

Colocar los rolls en una placa aceitada o con papel manteca, dejando un pequeño espacio entre ellos. Llevar al horno precalentado a 180° durante aproximadamente 20 a 25 minutos, o hasta que la superficie esté dorada.

Por qué estos rolls se volvieron tendencia

Con el auge de recetas fáciles y caseras, los rolls de pesto se convirtieron en una alternativa atractiva por su aroma, su presentación visual y la versatilidad del pesto. No requieren técnicas complejas y permiten una experiencia distinta dentro del mundo de los panes caseros.

Otra ventaja es que pueden comerse solos o como acompañamiento, lo que los vuelve una opción ideal para reuniones, picadas o incluso como complemento en un menú cotidiano.