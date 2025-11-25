En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Actividad económica
Septiembre
INDEC

La actividad económica mostró una nueva suba en septiembre a nivel interanual y mensual

La actividad económica registró en septiembre un incremento interanual de 5% y una suba mensual desestacionalizada de 0,5%, según informó el Indec.

La actividad económica aumentó 0

La actividad económica aumentó 0,8% en julio y creció por segundo mes consecutivo
Leé también Las dudas de los mercados norteamericanos sobre el rescate de Bessent a la Argentina y cómo puede impactar en la economía
El Wall Street Journal y las dudas sobre el apoyo de Bessent a la Argentina. (foto: A24.com)

El estimador mensual de actividad económica (EMAE) volvió a mostrar por tercer mes consecutivo signos de recuperación luego de que en julio hubiera un crecimiento de 3% a nivel interanual y de 0,1% a nivel mensual. En agosto, el resultado positivo se sostuvo con un 2,5% en la comparativa anual y con una suba de 0,7% respecto a julio.

emae sep

El otro dato positivo es que el dato de septiembre a nivel interanual duplica a la cifra de agosto y se encuentra 2 puntos porcentuales por encima de julio. El dato también es importante porque justamente en esa medición los dos meses anteriores habían marcado las cifras más bajas de todo el año.

Los sectores que subieron

Con relación a igual mes de 2024, trece de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en septiembre, entre los que se destacan Pesca (58,2%) e Intermediación financiera (39,7%). La actividad de Intermediación financiera (39,7%) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (5,0%).

Los sectores que bajaron

En cuanto a los sectores que registraron caídas en la comparación interanual, se encuentran la Industria manufacturera (-1,0%) y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,7%). Entre ambos sectores le restan 0,19 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE. Y justamente, uno de los dos sectores es el de la producción industrial que tracciona el crecimiento.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Actividad económica Septiembre INDEC
Notas relacionadas
Mauricio Macri: "Para la Argentina, la economía de China es más complementaria que la de los Estados Unidos"
Renunció Javier Cardini, funcionario del ministerio de Economía por el escándalo de coimas en ANDIS
Los alimentos volverían a traccionar la inflación de noviembre con un fuerte impulso de la carne
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar