La actividad económica mostró una nueva suba en septiembre a nivel interanual y mensual

La actividad económica registró en septiembre una suba de 5% respecto a igual período del año anterior y un crecimiento de 0,5% respecto de agosto en la medición desestacionalizada, según indicó el Instituto de Estadística y Censos (Indec).
La actividad económica registró en septiembre un incremento interanual de 5% y una suba mensual desestacionalizada de 0,5%, según informó el Indec.
La actividad económica aumentó 0,8% en julio y creció por segundo mes consecutivo
La actividad económica registró en septiembre una suba de 5% respecto a igual período del año anterior y un crecimiento de 0,5% respecto de agosto en la medición desestacionalizada, según indicó el Instituto de Estadística y Censos (Indec).
El estimador mensual de actividad económica (EMAE) volvió a mostrar por tercer mes consecutivo signos de recuperación luego de que en julio hubiera un crecimiento de 3% a nivel interanual y de 0,1% a nivel mensual. En agosto, el resultado positivo se sostuvo con un 2,5% en la comparativa anual y con una suba de 0,7% respecto a julio.
El otro dato positivo es que el dato de septiembre a nivel interanual duplica a la cifra de agosto y se encuentra 2 puntos porcentuales por encima de julio. El dato también es importante porque justamente en esa medición los dos meses anteriores habían marcado las cifras más bajas de todo el año.
Con relación a igual mes de 2024, trece de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en septiembre, entre los que se destacan Pesca (58,2%) e Intermediación financiera (39,7%). La actividad de Intermediación financiera (39,7%) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (5,0%).
En cuanto a los sectores que registraron caídas en la comparación interanual, se encuentran la Industria manufacturera (-1,0%) y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,7%). Entre ambos sectores le restan 0,19 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE. Y justamente, uno de los dos sectores es el de la producción industrial que tracciona el crecimiento.