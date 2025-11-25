La actividad económica mostró una nueva suba en septiembre a nivel interanual y mensual

El estimador mensual de actividad económica (EMAE) volvió a mostrar por tercer mes consecutivo signos de recuperación luego de que en julio hubiera un crecimiento de 3% a nivel interanual y de 0,1% a nivel mensual. En agosto, el resultado positivo se sostuvo con un 2,5% en la comparativa anual y con una suba de 0,7% respecto a julio.